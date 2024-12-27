Боец ММА зарезал любовницу и ее дочку в Новосибирске, чтобы жена не узнала об измене
Следствие же считает, что уроженец Таджикистана пошел на убийство ради крупной суммы денег
27 декабря 2024, 19:30, ИА Амител
В Новосибирске боец ММА из Таджикистана частично признал вину в расправе над своей любовницей и ее пятилетней дочерью. Как сообщает "КП-Новосибирск", следователи считают, что им двигал корыстный мотив, а боец заявляет, что жертва сама набросилась на него с ножом, поскольку хотела сохранить официальную семью.
Согласно материалам дела, в Новосибирске 32-летний Фарход Рахимзода зарабатывал на жизнь участием в боях ММА и таксовал. Во время одной из поездок познакомился с 39-летней Ольгой. Между шофером и матерью-одиночкой завязались приятельские, а затем и романтические отношения. Позднее Рахимзода узнал, что женщина продала в Казахстане недвижимость и у нее есть не менее 5,4 млн рублей, которые она хочет потратить на квартиру и машину.
Мужчина помог возлюбленной с покупкой авто. 19 января этого года Ольга купила Toyota Sienta за 1,54 млн рублей. На следующий день Рахимзода отогнал авто подруги на СТО для установки сигнализации, а после заехал за новоиспеченной автомобилисткой и ее маленькой дочерью на своей машине.
"У Рахимзоды, испытывающего материальные трудности и желающего незаконным способом улучшить свое материальное положение, с целью хищения имущества знакомой, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение разбоя", – говорится в тексте обвинительного заключения.
По версии следователей, боец вывез женщину и ее дочь в промзону, где сначала убил мать, а после, с плачущим на заднем сиденье ребенком и телом Ольги он преодолел почти 100 км. Труп он выбросил у трассы, припорошив снегом. Девочку же Рахимзода решился убить лишь у села Толмачево.
Средства, которые были у женщины, Рахимзода украл. Машину бывшей подруги продал перекупщикам за 750 тысяч рублей. Часть украденного он оставил себе, готовясь к побегу, а более 2 млн – отдал теще на погашение ипотеки. Подозреваемого объявили в розыск и задержали при попытке пересечь границу между Казахстаном и Узбекистаном. Позже его экстрадировали и поместили в СИЗО Новосибирска.
По его показаниям, он был официально женат на россиянке. Вместе они воспитывали двоих детей. В декабре 2023-го, когда у пары родилась дочь, он уже тайно встречался с Ольгой. При этом опасался, что любовница расскажет об их связи супруге, и решился на преступление якобы для того, чтобы сохранить семью.
Впрочем, ничего не вышло. Узнав, что Фарход погубил две жизни, супруга спешно с ним развелась, вернула себе девичью фамилию и переделала документы сына и дочери.
19:50:23 27-12-2024
В Динамо барнаульском тоже таджик записан
22:16:23 27-12-2024
во всей этой истории только ребенка жаль.
все остальные получили то что выпрашивали
08:03:11 28-12-2024
Гость (22:16:23 27-12-2024) во всей этой истории только ребенка жаль.все остальные ... а женщина каким образом выпрашивала?
22:34:59 27-12-2024
Зверь истинный! Мать на глазах ребенка убить, потом ребенка убить. Это не человек. Только ВМН таким.
07:38:33 28-12-2024
Гость (22:34:59 27-12-2024) Зверь истинный! Мать на глазах ребенка убить, потом ребенка ... А она его такого и любила
10:29:11 28-12-2024
Гость (22:34:59 27-12-2024) Зверь истинный! Мать на глазах ребенка убить, потом ребенка ... такое обычно делает тот кто уже раньше принимал участие в карательных действиях, массово убивал резал и насиловал. Впервые такое не творят.
вряд ли его вообще зовут Фарход Рахимзода. И имя скорее всего липовое и биография липовая
тут серьезный вероятно диверсант из каких то спящих ячеек внедренных на обычной жадности погорел. 5 миллионов захотел. Смотрели фильм ПРОТИВОСТОЯНИЕ? Тут его надо спецсужбам спецметодами допрашивать а не обычной уголовке. Их клиент 100%
08:36:29 28-12-2024
Бойцов ММА на СВО не берут? А если он не гражданин РФ, нафиг он тут был, помогал нам ММА развивать?
11:20:01 28-12-2024
Девушки, женщины. Включайте голову при приближении иностранцев. Тем более из бывших республик. У них тараканы , недружественные нашим.