Боец ММА зарезал любовницу и ее дочку в Новосибирске, чтобы жена не узнала об измене

Следствие же считает, что уроженец Таджикистана пошел на убийство ради крупной суммы денег

27 декабря 2024, 19:30, ИА Амител

Суд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирске боец ММА из Таджикистана частично признал вину в расправе над своей любовницей и ее пятилетней дочерью. Как сообщает "КП-Новосибирск", следователи считают, что им двигал корыстный мотив, а боец заявляет, что жертва сама набросилась на него с ножом, поскольку хотела сохранить официальную семью.

Согласно материалам дела, в Новосибирске 32-летний Фарход Рахимзода зарабатывал на жизнь участием в боях ММА и таксовал. Во время одной из поездок познакомился с 39-летней Ольгой. Между шофером и матерью-одиночкой завязались приятельские, а затем и романтические отношения. Позднее Рахимзода узнал, что женщина продала в Казахстане недвижимость и у нее есть не менее 5,4 млн рублей, которые она хочет потратить на квартиру и машину.

Мужчина помог возлюбленной с покупкой авто. 19 января этого года Ольга купила Toyota Sienta за 1,54 млн рублей. На следующий день Рахимзода отогнал авто подруги на СТО для установки сигнализации, а после заехал за новоиспеченной автомобилисткой и ее маленькой дочерью на своей машине.

"У Рахимзоды, испытывающего материальные трудности и желающего незаконным способом улучшить свое материальное положение, с целью хищения имущества знакомой, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение разбоя", – говорится в тексте обвинительного заключения.

По версии следователей, боец вывез женщину и ее дочь в промзону, где сначала убил мать, а после, с плачущим на заднем сиденье ребенком и телом Ольги он преодолел почти 100 км. Труп он выбросил у трассы, припорошив снегом. Девочку же Рахимзода решился убить лишь у села Толмачево.

Средства, которые были у женщины, Рахимзода украл. Машину бывшей подруги продал перекупщикам за 750 тысяч рублей. Часть украденного он оставил себе, готовясь к побегу, а более 2 млн – отдал теще на погашение ипотеки. Подозреваемого объявили в розыск и задержали при попытке пересечь границу между Казахстаном и Узбекистаном. Позже его экстрадировали и поместили в СИЗО Новосибирска.

По его показаниям, он был официально женат на россиянке. Вместе они воспитывали двоих детей. В декабре 2023-го, когда у пары родилась дочь, он уже тайно встречался с Ольгой. При этом опасался, что любовница расскажет об их связи супруге, и решился на преступление якобы для того, чтобы сохранить семью.

Впрочем, ничего не вышло. Узнав, что Фарход погубил две жизни, супруга спешно с ним развелась, вернула себе девичью фамилию и переделала документы сына и дочери.