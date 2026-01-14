Боец разыскал под Новосибирском 11-летнюю школьницу, написавшую письмо на СВО

В декабре 2024 года весь класс Арины писал письма незнакомым солдатам, чтобы поддержать их перед Новым годом

14 января 2026, 14:50, ИА Амител

Боец СВО поздравил пятиклассницу / Фото: "КП-Новосибирск"

Под Новосибирском боец с позывным "Мудрый" разыскал 11-летнюю школьницу Арину Скидан, чье письмо поддержки он получил в зоне СВО и бережно хранит до сих пор. История получила продолжение, после того как в декабре 2025 года волонтеры группы "Своих не бросаем" опубликовали обращение военнослужащего с просьбой помочь найти автора трогательного послания, пишет "КП-Новосибирск".

Боец рассказал, что письмо девочки все это время находится на первой базе его подразделения – на стенде, который он сделал сам.

«Хотелось бы найти Арину, передать ей привет от всех бойцов. Учителя наверняка помнят историю про шахматы, я ей обещал и слово свое сдержу», – написал "Мудрый" волонтерам.

Как рассказала мама школьницы, в декабре 2024 года весь класс Арины писал письма незнакомым солдатам, чтобы поддержать их перед Новым годом. В своем послании девочка пожелала бойцу здоровья, сил и мужества, а также написала, что любит играть в шахматы. Уже в феврале прошлого года школьникам пришло видеообращение с благодарностью от "Мудрого" и бойцов его взвода, в котором разведчик пообещал приехать и сыграть с Ариной партию в шахматы.

«Арина была в восторге и пару месяцев ходила радостная», – рассказала мама пятиклассницы.

Свое обещание боец не забыл. Перед Новым годом он самостоятельно нашел контакты семьи и связался с мамой девочки.

«Он позвонил 27 декабря, когда я была на работе, Арины не было рядом. "Мудрый" рассказал, как его тронуло письмо дочки и что оно до сих пор висит у него на стене. Он подчеркнул, что очень хотел бы сдержать свое обещание и сыграть с Ариной в шахматы. Но в этот раз не удалось приехать – он смог взять отпуск по ранению всего на две недели», – рассказала Юлия Скидан.

По ее словам, неожиданный звонок стал для семьи настоящим новогодним подарком. Боец передал Арине поздравления с наступающим Новым годом и теплые пожелания.

«Арина была очень удивлена и всему обрадовалась. Я тоже ему пожелала здоровья и скорейшего возвращения домой», – добавила мама школьницы.

Ранее сообщалось, что боец СВО из Новосибирской области ищет 10-летнюю девочку по имени Алиса, которая собрала и передала ему тактическую аптечку через волонтеров. История началась месяц назад, когда отец школьницы заехал на склад организации "Своих не бросаем" на улице Станционной в Новосибирске. Он сообщил, что его дочь собрала аптечку для военных, передал ее волонтерам и уехал, не оставив контактов.