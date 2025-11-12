Боец СВО ищет девочку из Новосибирска, чья аптечка помогла ему на передовой

Сейчас активисты ищут ту самую девочку, чтобы передать ей подарок от бойца

12 ноября 2025, 15:15, ИА Амител

Аптечка от Алисы / Фото: предоставлено фондом "Своих не бросаем" для "КП-Новосибирск"

Боец СВО из Новосибирской области ищет 10-летнюю девочку по имени Алиса, которая собрала и передала ему тактическую аптечку через волонтеров. История началась месяц назад, когда отец девочки заехал на склад организации "Своих не бросаем" на улице Станционной в Новосибирске. Он сообщил, что его дочь собрала аптечку для военных, передал ее волонтерам и уехал, не оставив контактов.

Как сообщает "КП-Новосибирск", через несколько дней гуманитарный груз, включавший и Алисин подарок, отправили в зону СВО. Аптечка попала к бойцу с позывным "Лютый" – разведчику из Новосибирской области.

«Привет! Алиса, спасибо тебе за твое доброе сердце! Ты еще очень маленькая, но уже очень большой человек. Мы тебе тоже хотим отправить вот такого тигренка от всех ребят-бойцов. Пусть он тебя тоже согревает и веселит. Спасибо тебе огромное за твое доброе сердце, ты огромной души человек. Храни тебя Господь», – поблагодарил ребенка "Лютый".

Волонтеры разместили видео в соцсетях, и история быстро разошлась по региону – публикации собрали свыше 100 тысяч просмотров. Сейчас активисты ищут ту самую Алису, чтобы передать ей подарок и слова благодарности от бойцов, но пока девочку найти не удалось.

