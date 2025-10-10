После участия в спецоперации Константин Некрасов вернулся работать в школу

10 октября 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Константин Некрасов / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Константин Некрасов – учитель ОБЗР ("Основы безопасности и защиты Родины") и физкультуры в барнаульской школе. Совсем недавно он вернулся с СВО и теперь на личном примере рассказывает, как детям могут пригодиться знания, которые им преподают. Кстати, боец и сам сейчас выступает в роли ученика: он участник программы "Алтай – земля героев", где готовят будущих управленцев. Amic.ru узнал, чему ветераны СВО могут научить современных школьников и зачем идут учиться сами.

"Чувствовал, что должен быть там"

– У вас очень интересный профессиональный путь. Школа и армия занимают в нем особое место.

– Можно и так сказать. После окончания педуниверситета я пошел в армию. После преподавал физкультуру и ОБЖ в барнаульской школе, вел занятия в военно-патриотическом клубе. Когда началась мобилизация на СВО в сентябре 2022 года, решил пойти добровольцем. Так и ушел в октябре.

– А почему вы решили пойти на СВО?

– Потому что это важный момент в истории нашей страны. И я чувствовал, что должен быть там. Мне совесть бы не позволила отсидеться в стороне. К тому же я служил в армии и патриотично настроен. И я учитель. Думал: "Как я потом буду смотреть в глаза детям, если не пойду?"

– Было ли что-то, чему пришлось очень быстро учиться в бою?

– Наверное, мне повезло: я всему был обучен на срочной службе.

– Почему после СВО вы решили снова работать учителем?

– Просто почувствовал, что хочу обратно в школу.

– Чем вас так притягивает школа?

– Очень приятно видеть интерес в глазах детей. Для меня физкультура – не просто урок, где можно покричать, выпустить пар, скопившуюся энергию. Моя цель – чтобы дети были здоровее, сильнее, выносливее. Это оздоровление, развитие и тела, и души. Есть знаменитая пословица: "В здоровом теле – здоровый дух", я абсолютно с этим согласен.

– Когда вы пришли устраиваться педагогом, как коллеги отнеслись к тому, что вы участник СВО?

– Я никому не говорил, что являюсь ветераном. Это уже потом, спустя год, все узнали. На День учителя директор школы меня спросил: "Константин Андреевич, а ты, правда, ветеран боевых действий?" Я ответил: "Да". Он удивился: "Почему ты нам не сказал?" Просто почему-то не хотелось к этому привлекать внимание. Но сейчас знают и коллеги, и ученики, и их родители.

Константин Некрасов / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"Стало легче работать"

– Ученики стали как-то по-другому к вам относиться?

– Да, чувствуется большее уважение. Дети видят, что ты не просто учитель, а взрослый человек с боевым опытом. Стало легче работать, проще найти подход к ученикам. Но и я стал на многое смотреть иначе: раньше был излишне строг. А после тех условий, где было реально тяжело, теперь на какие-то вещи смотришь гораздо проще.

– Часто ли дети вас просят рассказать о вашем боевом пути?

– Периодически. Проведешь основную тему урока, потом дети спрашивают, где я воевал, что делал, как там вообще. Школьники активно интересуются происходящим. Не надо думать, что им это неинтересно, и они ни за чем не следят. Они многое знают. Это замечаю не только я. Недавно у моей знакомой был урок в библиотеке, пятиклассникам рассказывали о присоединении Крыма. И она удивилась, какие они вопросы задают и даже подсказывают лектору исторические факты.

"Подготовить детей к сложностям"

– Как опыт участия в СВО помогает вам в преподавательской деятельности?

– Например, я не просто механически показываю, как собирается или разбирается автомат. Я могу на примерах объяснить, для чего нужно это и вот то, почему это важно, какие случаи происходят с оружием и военной техникой. Второй момент – легче держать дисциплину и сделать так, чтобы дети были готовы впитывать информацию.

Да и в целом человек, который сам столкнулся с большими трудностями, всегда лучше подготовит детей к сложностям в жизни. Помните слова: нельзя выбрасывать хлеб? И как мы к ним относились. А когда свои истории рассказывали пережившие голод наши бабушки и дедушки, уже возникало совсем другое – бережное отношение. Поэтому такая преемственность очень важна.

Ну и теперь я могу показать детям, как реально приходится в боевых условиях солдату. Например, на уроки мужества я приносил свой гардероб с СВО – бронежилет, снаряжение, каску, обвесы. Дети надевали и удивлялись, насколько тяжело. Я объясняю: так это без боеприпасов, сухпайка и прочего. Кто-то в этом обмундировании пытался пробежать. Так они понимали, зачем нужна физическая подготовка и выносливость.

Школьный класс / Фото: amic.ru

– Вы еще и учитель ОБЖ. Как, по-вашему, сегодня школьная программа дает ребенку представление о том, как выжить в экстремальных ситуациях?

– Сейчас ОБЖ нет, его переименовали в предмет ОБЗР – "Основы безопасности и защиты Родины". Попытались склеить предмет ОБЖ и начальную военную подготовку (НВП). Но я считаю, что нужно вещи своими именами называть и вернуть полноценный предмет НВП.

"Доказали преданность Родине"

– Вы участник программы "Алтай – земля героев". Как я понимаю, она помогает участникам СВО получить управленческие навыки. Расскажите, как проходит обучение?

– Да, верно. Программа стартовала в августе. Те, кто участвует, выбрали себе сферу, направление, где обучаться. Поскольку я учитель, остановился на направлении "Образование". Мой куратор – заместитель главы администрации города Барнаула по социальной политике Александр Артемов.

– Как считаете, насколько нужна такая программа. Что она даст стране?

– Наш президент Владимир Путин очень дальновидный человек. Он стал инициатором этой программы. Я уверен, что на руководящих постах ветераны так же будут преданы своему делу и работать на благо России, как делали это на фронте.

– Кто сейчас учится вместе с вами?

– Это ребята из деревень, городов, все ветераны СВО. Разные, но при этом все одинаково мыслят. У нас у всех так или иначе схожие судьбы и нам максимально комфортно друг с другом. Здесь я опять почувствовал атмосферу боевого братства, которое было на спецоперации.

– А зачем лично вы пошли на эту программу? Какие у вас цели?

– Хочется принести пользу Родине и родному городу, работая в системе образования. Пользу я вижу в воспитании патриотизма. Хотелось бы, чтобы в городе появились военно-патриотические школы, куда родители могли приводить своих детей. По задумке, это как детско-юношеская спортшкола, где школьники, помимо изучения основных предметов, могут заниматься плаванием, лыжами, биатлоном, волейболом, баскетболом, а также военно-прикладными искусствами. То есть сейчас военно-патриотические организации находятся в основном при школах, а мне хочется, чтобы это была полноценная структура с педагогами, которые отвечают за конкретные направления. Уверен, дети туда пойдут, так как это помогло бы им поступить в военные вузы.

– Сложно ли вам совмещать школу, учебу и личную жизнь?

– Получается совмещать. Я знаю, для чего учусь. Понимаю, что каждый пробел в знаниях мне может аукнуться. Поэтому стараюсь максимально впитывать информацию. Сам от себя не ожидал, что будет так интересно, хоть и не просто.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Алтайского края Виктора Томенко на территории региона действует программа "Алтай – земля героев". Ее цель – отбор, подготовка и обучение высококвалифицированных специалистов и руководителей из числа участников специальной военной операции. Программа предусматривает подготовку специалистов управленческого уровня для последующей работы в органах государственной власти Алтайского края, муниципалитетах и государственных компаниях региона. Участники программы проходят обучение современным методам и технологиям управления, командной работе и личностного развития. За каждым участником программы закреплены наставники. В их число входят заместители председателя правительства Алтайского края, руководители и заместители руководителей исполнительных органов власти края, депутаты, руководители органов местного самоуправления, подведомственных организаций, а также ведущих краевых предприятий.