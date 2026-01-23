Более 1 млн сибирских школьников и студентов используют бонусы Спасибо для оплаты покупок

За год число пользователей программы лояльности банка выросло

Уже более 1 млн учащихся школ, колледжей и вузов Сибири рассчитываются за свои покупки бонусами Спасибо от Сбера. За последний год число участников программы лояльности выросло более чем на четверть, сообщает пресс-служба банка.

Больше всего любителей Спасибо живет в Красноярском крае, Новосибирской и Кемеровской областях. А активнее всего аудитория программы растет в республиках Тува, Хакасия, Алтай и Алтайском крае.

Основная сумма бонусных баллов идет у молодежи до 21 года на товары из супермаркета, оплату расходов в ресторанах и кафе. Кроме еды, сибиряки тратят их на покупку одежды и обуви, электроники, лекарств и бензина на заправке.

«Благодаря нашей программе лояльности молодые люди могут сэкономить на своих повседневных расходах или накопить на крупную покупку – с компаниями из экосистемы Сбера это может произойти быстрее. В ней уже сотни компаний из разных сфер, предлагающих товары и услуги, актуальные в том числе и для молодежи», – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Напомним, эти бонусы можно использовать при покупке товаров из заранее выбранных категорий, менять которые можно каждый месяц. Выбрать удобную категорию можно в приложении СберБанк Онлайн. Там же есть специальные акции и предложения партнеров с повышенным начислением бонусов.

Как ранее сообщал amic.ru со ссылкой на пресс-службу банка, за первые девять месяцев прошлого года жители двух Алтаев сэкономили благодаря бонусам несколько сотен миллионов рублей. Например, 267 млн сберегли на покупках в супермаркетах, еще 80 млн – при оплате заправки автомобиля.

