Жители двух Алтаев сэкономили сотни миллионов рублей с бонусами Спасибо
Программа лояльности Сбера помогает оплачивать покупки и услуги, сохраняя семейный бюджет
13 октября 2025, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFHRXe3i
С начала 2025 года жители Алтайского края и Республики Алтай сэкономили несколько сотен миллионов рублей, оплачивая повседневные расходы бонусами программы лояльности СберСпасибо. Наибольшая экономия пришлась на супермаркеты, АЗС и аптеки, при этом бонусы активно используют для оплаты развлечений, электроники и товаров для детей.
Экономия на повседневных покупках
Покупки в супермаркетах на сумму свыше 267 млн рублей жители двух регионов оплатили бонусами, что позволило сэкономить аналогичную сумму семейного бюджета. Еще более 80 млн рублей сохранили автомобилисты, используя бонусы при заправке и покупке автотоваров на АЗС. Также бонусами были оплачены аптечные товары на сумму 160 млн, что дало ощутимую экономию.
Бонусы на развлечения, электронику и детские товары
Бонусы СберСпасибо применяются не только для повседневных нужд. Например, жители Алтайского края оплатили ужины в кафе и ресторанах на 127 млн бонусов. А жители соседней Республики Алтай приобрели электронику на сумму 5 млн рублей. Кроме того, товары для детей были оплачены бонусами более чем на 11 млн рублей в обоих регионах.
Масштаб программы и ее популярность среди молодежи
Участниками программы лояльности СберСпасибо в Сибири уже стали около 6,2 млн человек. Наибольшее количество пользователей зарегистрировано в Красноярском крае (около 1,3 млн), Новосибирской области (1,2 млн), более миллиона – в Кузбассе и чуть меньше – в Алтайском крае.
«Программа лояльности СберСпасибо востребована у жителей обоих наших регионов в любом возрасте, даже у младших школьников. С помощью бонусов Спасибо свои карманные расходы экономят уже более 70 тысяч ребят младше 14 лет и больше 50 тысяч старшеклассников. Программа работает персонализировано и помогает существенно экономить средства ее пользователям, именно там, где это нужнее всего», – прокомментировал управляющий Алтайским отделением Сбера Иван Шешиков.
Как ранее сообщал amic.ru, с начала 2025 года более 13 тысяч семей в Сибири смогли улучшить жилищные условия с помощью льготных ипотечных программ Сбера, при этом около половины всех оформленных займов пришлись на "Семейную ипотеку". Кроме этой программы, жители региона активно используют и другие льготные предложения банка – "Арктическую ипотеку", "Тувинскую ипотеку" и "IT-ипотеку", на которые приходится примерно 15% всех выданных кредитов.
Самые маленькие бонусы и такой пиар! Сначала установите нормальный уровень %%, а не жалкие 0,5 да ещё и возврат в рублях за половину - грабеж! Поучитесь у конкурентов, ваше спасибо самое жалкое среди банков.
19:58:07 13-10-2025
Гость (19:30:38 13-10-2025) Самые маленькие бонусы и такой пиар! Сначала установите норм... Сейчас и категорий нормальных нет для выбора
20:53:42 13-10-2025
Есть 900 бонусов, потратить не могу, негде. Только в одной аптеке списали 20% на лекарство, но там не самые гуманные ценники. Списывают с интернет - покупки, при обычной нет. Перевести в рубли даже с потерей половины бонусов тоже не получается, обязательное условие - установка приложения на телефон, с других устройств или путем посещения офиса банка нельзя. То есть сплошной обман, считаю.
09:17:06 14-10-2025
Гость (20:53:42 13-10-2025) Есть 900 бонусов, потратить не могу, негде. Только в одной а... Иди в бургер кинг, там их и проешь..
09:43:16 14-10-2025
Гость (09:17:06 14-10-2025) Иди в бургер кинг, там их и проешь.. ... Я не питаюсь на помойках
09:42:52 14-10-2025
Абсолютно бесполезные бонусы отСбера, практически нигде их уже невозможно потратить. В Купер с их мегаконскими ценами, да еще за доставку, да за сервисные сборы - вообще невыгодно. Ушел от оплат Сбером в другой банк, от маркетплейса. Вот там бонусы реальные, и проценты кэшбэка выше и сразу рублями, а не непонятными спасибками. Правда с категориями тоже мутят.
09:57:41 14-10-2025
28 бонусов висит уже лет 5:):):)
промолчу сколько за это время получено бэков в других банках!
Смехота!!!!
13:04:14 14-10-2025
на бенз можно потратить 99 процентов, приложение "Заправить авто", ГПН там есть