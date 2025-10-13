Жители двух Алтаев сэкономили сотни миллионов рублей с бонусами Спасибо

Программа лояльности Сбера помогает оплачивать покупки и услуги, сохраняя семейный бюджет

С начала 2025 года жители Алтайского края и Республики Алтай сэкономили несколько сотен миллионов рублей, оплачивая повседневные расходы бонусами программы лояльности СберСпасибо. Наибольшая экономия пришлась на супермаркеты, АЗС и аптеки, при этом бонусы активно используют для оплаты развлечений, электроники и товаров для детей.

Экономия на повседневных покупках

Покупки в супермаркетах на сумму свыше 267 млн рублей жители двух регионов оплатили бонусами, что позволило сэкономить аналогичную сумму семейного бюджета. Еще более 80 млн рублей сохранили автомобилисты, используя бонусы при заправке и покупке автотоваров на АЗС. Также бонусами были оплачены аптечные товары на сумму 160 млн, что дало ощутимую экономию.

Бонусы на развлечения, электронику и детские товары

Бонусы СберСпасибо применяются не только для повседневных нужд. Например, жители Алтайского края оплатили ужины в кафе и ресторанах на 127 млн бонусов. А жители соседней Республики Алтай приобрели электронику на сумму 5 млн рублей. Кроме того, товары для детей были оплачены бонусами более чем на 11 млн рублей в обоих регионах.

Масштаб программы и ее популярность среди молодежи

Участниками программы лояльности СберСпасибо в Сибири уже стали около 6,2 млн человек. Наибольшее количество пользователей зарегистрировано в Красноярском крае (около 1,3 млн), Новосибирской области (1,2 млн), более миллиона – в Кузбассе и чуть меньше – в Алтайском крае.

«Программа лояльности СберСпасибо востребована у жителей обоих наших регионов в любом возрасте, даже у младших школьников. С помощью бонусов Спасибо свои карманные расходы экономят уже более 70 тысяч ребят младше 14 лет и больше 50 тысяч старшеклассников. Программа работает персонализировано и помогает существенно экономить средства ее пользователям, именно там, где это нужнее всего», – прокомментировал управляющий Алтайским отделением Сбера Иван Шешиков.

Как ранее сообщал amic.ru, с начала 2025 года более 13 тысяч семей в Сибири смогли улучшить жилищные условия с помощью льготных ипотечных программ Сбера, при этом около половины всех оформленных займов пришлись на "Семейную ипотеку". Кроме этой программы, жители региона активно используют и другие льготные предложения банка – "Арктическую ипотеку", "Тувинскую ипотеку" и "IT-ипотеку", на которые приходится примерно 15% всех выданных кредитов.

