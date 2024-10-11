Более 11 тысяч голосов. Жители Алтая активно голосуют в "Народном знаке качества"

Это масштабная премия, которая определит любимые компании

11 октября 2024, 15:25, ИА Амител

"Народный знак качества" в 2023 году / Фото: Дмитрий Днепровский

За первые два дня выбора финалистов в проекте "Народный знак качества" (9-10 октября 2024 года) принято уже более 11 тысяч голосов. Участвовать в проекте и определить самые народные компании могут все желающие. Главное, успеть до 7 ноября.

Сейчас самое активное голосование на сайте народныйзнаккачества.рф идет в номинациях "Ресторан и кафе года", "Продовольственная торговая сеть года", "Медцентр года" и "Производитель продуктов питания года".

Напомним, что каждый желающий житель Алтайского края может проголосовать в премии в каждой из 16 открытых номинаций, но выбрать только по одной компании и сделать это один раз. По итогам этого голосования 26 ноября организаторы премии объявят победителей.

Список компаний, из которых мы теперь выбираем победителя, смотрите по этой ссылке или на сайте народныйзнаккачества.рф.

Организаторы премии: информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Генеральный партнер проекта: Альфа-Банк – банк, входящий в перечень крупнейших универсальных банков страны.