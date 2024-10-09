Топ-10. Какие алтайские компании вышли во второй этап "Народного знака качества"

И что теперь делать жителям региона, чтобы выбрать победителей

09 октября 2024, 08:30, ИА Амител

Церемония награждения премии "Народный знак качества" в 2023 году / Фото: Дмитрий Днепровский

В среду, 9 октября 2024 года, в Алтайском крае стартует второй этап премии "Народный знак качества". Организаторы проекта – информационный портал amic.ru и радио Business FM Барнаул (90,7 FM) – опубликовали шорт-листы по каждой номинации.

Топ-10 в каждой номинации

Почти месяц, с 3 сентября по 2 октября, жители региона номинировали любимые компании на сайте народныйзнаккачества.рф. После этого организаторы сформировали шорт-листы, в каждой номинации по 10 компаний, набравших наибольшее количество заявок.

Вот эти компании (порядок перечисления по алфавиту и никак не связан с количеством набранных номинирований):

"Официальный автодилер": Автоцентр АНТ, "Агас Москвич", АЕМ Холдинг, "Альбион-Моторс", "АСМ-Алтай", "Барнаул-Моторс", "Большой-техника", "Грузовой центр "Медведь", "Дикси", "Тисс Авто";

"Автосалон": Автоцентр АНТ, "Автоэксперт", "Агас Москвич", АЕМ Холдинг, Alexgroupauto ("Алексгрупавто"), "Альбион-Моторс", "Грузовой центр "Медведь", "РМ-Авто", "Сибирь Авто", "Первый номер";

"Автосервис": "Акцент-Сервис", "Главмасло", "МоторГрупп", "Подкова", "Свой", Avto IQ ("Авто АйКью"), Fitservice ("Фитсервис"), Ivanor ("Иванор"), Makk ("Макк"), ZavGar ("ЗавГар");

"Застройщик": "Авангард", "Адалин", "Алгоритм", "Жилищная инициатива", "Мой дом", "Регионстрой", "Селф", "Сибкоминвест", "Союз", "Строительная перспектива";

"Малоэтажное строительство": "АлтЭкоАрт", "АРС22", "АртДом", "Витрувий", "Добрострой СК", "Русич", "Свои", "Сибирский лес", "ВоСтрой", холдинг "Алтайлес";

"Медцентр": Авторская стоматология профессора Семенникова В.И., стоматологическая клиника "Апекс", сеть клиник "Детское и взрослое здоровье", консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье", клиника "Зрение Барнаул", Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2, консультативно-диагностический центр для детей "Малыш", стоматология доктора Ветчинкиной, стоматология Серебряковых, клиника эстетической медицины SKV Clinic ("СКВ Клиник").

"Мой бизнес": Bazispro ("БазисПро", аренда инструмента, технический надзор), магазин наборов, трав и специй для настоев "Дед Алтай", студия эстетической косметологии и депиляции "Инжир", Кожевенная мастерская семьи Фридрих, туристическое агентство "Кокос-тур", "Сибирская Трансформация" (ИП Барбашин А.В.), юридическая компания "Советник", "ANUKA – грузинские радости" ("Анука"), магазин кофе Aruna Coffe ("Аруна Кофе"), студия окрашивания и ухода за волосами AV color hair ("АВ колор хеа");

"Центр дополнительного образования": "Академия шахмат", учебный центр "Ассоциация Профессионалов Фитнеса", центр стратегического планирования "Бутакова и партнеры", центр спортивного развития "Город мастеров", школа лидерства и развития интеллекта "Лик", языковая школа "Саншайн", творческая мастерская "Влипсики", учебный центр "Ученая мышь", языковая школа AaPPLE, автошкола Zebra ("Зебра");

"Производитель продуктов питания": "Алтай сила", "Алтайские закрома", "Алтэя", "Белый замок", "Вкусная жизнь", "Восход" (Каменский мясокомбинат), "Модест", Новоалтайский хлебокомбинат, "Серебряный ключ", "Сити Бейкер";

"Производитель промышленных товаров": Алтайский завод аграрного машиностроения (АлЗАМ), "Алфит Плюс", "Барнаулэнергомаш", "Две линии", "Стройберг", "Теплокон", "Тонар", "Убойный корм", "Управление ЖБИ-100", "Югина";

"Ресторан и кафе": "Где раки", гриль-бар "Шашлыкоff" ("Шашлыкофф"), "Живые души", "Иероглиф", "Ползуновъ", семейная кондитерская O'bakery ("О'Бейкери"), "Солнце внутри", "ШашлычОк", Chillout Barnaul ("Чиллаут Барнаул"), Rabbit ("Рэббит");

"Фастфуд и доставка": "Афродита", "Гигант Суши", гриль-бар "Огонь", "Гриль №1", "Крафтер", "Суши так суши", "Суши New", "Топор", "Фудзи-суши", Diner ("Дайнер");

"Спортивный клуб": "Магис Спорт", "Пробег22", "Темп", Body club ("Боди клаб"), Geekspase.fitness ("Гикспейсфитнес"), GravityFit ("Гравити Фит"), K2 Sport ("К2 Спорт"), River ("Ривер"), ST Gym ("СТ Джим"), X-Fit ("Икс-Фит");

"Стройка и ремонт": студия дизайна и ремонта "Браво", "Глобалтек", "Компания низких цен", "Красный кит", "Лемана Про", студия декоративных красок "Маляр", "Малярный центр", "Ремонт в новостройке", "СМ-Строй", Kerama marazzi ("Керама Марацци");

"Продовольственная торговая сеть": Алейский мясокомбинат, "Бахетле", "Вкусная жизнь", "Магнит", "Мария-Ра", "Метро", "Пятерочка", "Лента", "Тальменыч", "Ярче";

"Непродовольственная торговая сеть": "АльфаПак 22", аптека "Любимая", шоурум "Вишня22", сеть оптик "Евростиль", ювелирный магазин "Злато", магазин "Новэкс", магазин профессиональной косметики для волос "Сибирский цирюльник", магазин женской одежды By Love Me ("Бай Лав Ми"), сеть магазинов для активных Pulse ("Пульс"), сеть магазинов Rich Family ("Рич Фемили").

Выбираем победителей

Теперь еще почти месяц, с 9 октября по 7 ноября 2024 года, будет идти голосование, по итогам которого выберут финалистов. Заходите на сайт народныйзнаккачества.рф, голосуйте в каждой номинации за одну компанию и ждите результатов. Внимание: голосование стартует в 10:00 9 октября 2024 года.

Итоги объявят 26 ноября. Пусть победят те, которые вы считаете лучшими.

Организаторы премии: информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Официальный партнер: Exeed ("Иксид") Центр "Альбион Моторс", официальный дилер Exeed в Алтайском крае.

Партнер: завод "Стройберг", один из крупнейших производителей силикатного и гиперпрессованного кирпича, силикатной плиты, а также автоклавного газобетона в Сибири.

Партнер: Общественная палата Алтайского края – Гражданские инициативы. Реальные дела.