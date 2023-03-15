Более 13 тысяч домов могут пострадать из-за паводка в Алтайском крае

Из резервного фонда региональные власти выделили 8 млн рублей на противопаводковые мероприятия

15 марта 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2023 году из-за паводка в Алтайском крае могут пострадать 13 тысяч домов в 35 районах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для того чтобы контролировать гидрологическую обстановку, в крае развернули 52 стационарных поста. Планируют создать ещё 16 пунктов.

"Из резервного фонда правительства Алтайского края выделено 8 миллионов рублей на проведение предупредительных противопаводковых мероприятий", – сказано в сообщении.

В 24 районах ведут работы по распиловке и чернению льда, вывозу снега, очистке ливневых стоков, отсыпке низин, прокладке водоотводных каналов. В Красногорском, Тальменском и Солтонском районах планируют проводить взрывные работы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае гидрологи 12 апреля ожидают вскрытие льда на Оби, а через несколько дней после этого начнётся ледоход.