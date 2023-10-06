Более 20 домов затопило в Южно-Сахалинске из-за тайфуна

В городе и окрестных поселках отменены занятия в школах, действует режим чрезвычайной ситуации

06 октября 2023, 09:32, ИА Амител









Фото: "По секрету Сахалин"

Тайфун привел к подтоплению нескольких домов и обесточиванию частного сектора в Южно-Сахалинске. Как сообщает Telegram-канал Shot, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Всего затоплено более 20 жилых домов, электричество отключилось в шести многоквартирных домах и более 500 – в частных. Во всех школах Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского районов и села Троицкое Анивского района отменены занятия.

О пострадавших в происшествии не сообщается. Автомобилям приходится буквально плыть по улицам города. Службы продолжают ликвидацию последствий подтопления, но во многом ситуация зависит от того, как долго будут идти дожди.