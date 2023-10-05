3 октября на тайваньском острове объявили штормовое предупреждение

05 октября 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В тайфуне "Коину" зафиксировали рекордную скорость порывов ветра за последние 120 лет, пишет "МК" со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.

На острове Ланьюй скорость порывов ветра достигала 95 м/с (342 километра в час).

Во вторник, 3 октября, на острове объявили штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна. В среду, 4 октября, в школах отменили занятия, в учреждениях приостановили работу. Также отменили авиарейсы.

При силе ветра свыше 170-180 км/ч (около 50 м/с) человек не сможет сопротивляться потоку. А при скорости от 225 км/ч и выше (60 м/с) человека может поднять в воздух.