Более 30 зданий, включая роддом, останутся без холодной воды в Барнауле

Холодной воды не будет ночью в 19 многоквартирных домах и семи социальных объектах

08 декабря 2025, 10:18, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Барнауле в предстоящую ночь, с 8 на 9 декабря, отключат холодную воду более чем в 30 зданиях в связи с плановыми работами по замене задвижки. Без ресурса останется в том числе роддом, предупреждает городской "Росводоканал".

Коммунальщики в темное время суток будут менять задвижку диаметром 150 мм по ул. Глушкова, 46. Плановые работы будут продолжаться с 23:00 8 декабря до 06:00 9 декабря.

В это время холодной воды не будет в многоквартирных жилых домах:

ул. Малахова, 9;

ул. Глушкова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 42, 44;

ул. 40 лет Октября, 27, 29, 33а;

ул. Глушкова, 46, 50;

ул. Г. Титова, 42, 44, 46, 48, 50.

Также отключат от ресурса социальные объекты:

ул. Г. Титова, 25 (роддом), 29, 29 к. 2, 29 к. 4, 29 к.1 (мед. учреждения), 36 (детский сад);

ул. Глушкова, 48 (комбинат школьного питания).

Не будет воды ночью и в административных зданиях:

ул. Г. Титова, 40а, 46а.

Не будет холодной воды в бойлерных:

ул. Глушкова, 35, 44, 50;

ул. Г. Титова, 50.

«Приносим извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 500-101, 202-200.

Неделей ранее в Барнауле произошла крупная авария на водопроводе по ул. Чудненко, 51. Десятки домов остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода. Отключили ресурс и в детском саду. Жителям организовали подвоз воды.