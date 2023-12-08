Более 3,7 тыс. школьников Алтая прошли профессиональные пробы "Билет в будущее"

Мероприятие проводят в рамках нацпроекта "Образование"

08 декабря 2023, 16:00, ИА Амител

Профориентация школьников "Билет в будущее" / Фото предоставлено Министерством образования

Более 3,7 тыс. школьников прошли профессиональные пробы "Билет в будущее" в Алтайском крае. В рамках нацпроекта "Образование" ученики побывали в 42 образовательных учреждениях края и познакомились с востребованными профессиями и специальностями.

Уже третий год самой активной площадкой становится Алтайский промышленно-экономический колледж, который встретил более 500 школьников. Программа профессиональной пробы по направлению "Банковское дело" преподавателя Елены Курильской признана лучшей на Всероссийском конкурсе лучших практик профориентационной работы "Территория выбора" в номинации "Профессиональное завтра".

Другой участник – Бийский промышленно-технологический колледж (БПТК) – проводит пробы по профессиям:

"Специалист по 3D-моделированию",

"Мобильный робототехник";

"Лаборант химического анализа".

В том числе и для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

"Самые популярные профессии в нашем колледже – это повар, кондитер, сварщик, аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья", – рассказала методист БПТК Ольга Чертова.

Профориентация школьников "Билет в будущее" / Фото предоставлено Министерством образования

В Год педагога и наставника особую актуальность приобрели педагогические профессии. Барнаульский государственный педагогический колледж им. В.К. Штильке проводит востребованные среди заинтересованных педагогикой пробы:

"Учитель начальных классов";

"Учитель физической культуры";

"Воспитатель".

"Профессиональная проба" – ключевой формат практических мероприятий проекта "Билет в будущее", где участники выполняют реальные рабочие операции, которые способствуют сознательному и обоснованному выбору профессии. Пробы шли до конца ноября.

"В этом году в проекте "Билет в будущее" участие приняли более 24 тыс. школьников Алтайского края, из них более 18,6 тыс. – это новые участники", – подчеркнула руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Алтайского края (региональный оператор проекта "Билет в будущее") Александра Захарова.

"Билет в будущее" – федеральный проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов, его реализуют по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".