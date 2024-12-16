Более 700 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей выявили в РФ
Ущерб от преступлений превысил 1 млрд рублей
16 декабря 2024, 11:36, ИА Амител
Свыше 700 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей выявили в России. Как сообщает ТАСС, начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко рассказал, что ущерб от таких преступлений превысил 1 млрд рублей.
Отмечается, что по 708 фактам реализации подобных схем возбудили 229 уголовных дел. К ответственности привлекли 217 лиц.
В частности, в одной из схем преступники подавали в МФЦ заявления о том, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлению они прикладывали паспорта и рукописное заявление фиктивной роженицы без предоставления документов, подтверждающих факт рождения ребенка.
На основании переданных документов МФЦ выдавал свидетельства о рождении детей. Чаще всего таким образом оформляли рождение двойни – это позволяло увеличить сумму социальных выплат и материнского капитала.
11:44:54 16-12-2024
А сколько ещё выплатили призовых а из ребёнка вырастили преступника
Все мат капиталы нужно выдавать по результату, а не авансом
11:51:13 16-12-2024
Кто в доле с этих делишек? Просто так не оформишь...
14:16:57 16-12-2024
Хотя бы назвали регионы лидеры по этому мошенничеству. Есть мысль, что они расположены компактно в стране
21:58:27 16-12-2024
получали деньги за двоих детей. Очень внимательный инспектор пенс. фонда, очень внимательно проверяют документы, прямо следователи. Не представляю как мошеннически могут такое получать! Это сговор коллективный, минимум там 7 специалистов, мафия значит. Просто так маткапитал НЕ получишь. Ищите там круговую поруку, где нарушения