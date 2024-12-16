Более 700 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей выявили в РФ

Ущерб от преступлений превысил 1 млрд рублей

16 декабря 2024, 11:36, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Свыше 700 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей выявили в России. Как сообщает ТАСС, начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко рассказал, что ущерб от таких преступлений превысил 1 млрд рублей.

Отмечается, что по 708 фактам реализации подобных схем возбудили 229 уголовных дел. К ответственности привлекли 217 лиц.

В частности, в одной из схем преступники подавали в МФЦ заявления о том, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлению они прикладывали паспорта и рукописное заявление фиктивной роженицы без предоставления документов, подтверждающих факт рождения ребенка.

На основании переданных документов МФЦ выдавал свидетельства о рождении детей. Чаще всего таким образом оформляли рождение двойни – это позволяло увеличить сумму социальных выплат и материнского капитала.