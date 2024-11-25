В Госдуме предложили ежеквартально индексировать маткапитал

Идея возникла из-за роста цен на жилье и образование

25 ноября 2024, 17:02, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Члены Государственной Думы предложили пересматривать размер материнского капитала не один раз в год, а ежеквартально. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Shot.

По словам депутата Сарданы Авксентьевой, инициатива возникла из-за роста цен на жилье и образование. В результате покупательная способность материнского капитала снизилась, особенно заметно это стало в третьем и четвертом кварталах года.

"В четвертом квартале 2023 года покупательная способность материнского капитала снизилась на 14% по сравнению с первым кварталом 2023 года, поскольку индексация была проведена только в феврале 2024 года", – подчеркнули авторы предложения.

В случае принятия проекта покупательная способность материнского капитала будет сохраняться в течение всего года. Для пересмотра размера выплат не потребуется дополнительных бюрократических процедур или бюджетных средств. Процесс можно автоматизировать с помощью существующих механизмов индексации.