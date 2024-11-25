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В Госдуме предложили ежеквартально индексировать маткапитал

Идея возникла из-за роста цен на жилье и образование

25 ноября 2024, 17:02, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Члены Государственной Думы предложили пересматривать размер материнского капитала не один раз в год, а ежеквартально. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Shot.

По словам депутата Сарданы Авксентьевой, инициатива возникла из-за роста цен на жилье и образование. В результате покупательная способность материнского капитала снизилась, особенно заметно это стало в третьем и четвертом кварталах года.

"В четвертом квартале 2023 года покупательная способность материнского капитала снизилась на 14% по сравнению с первым кварталом 2023 года, поскольку индексация была проведена только в феврале 2024 года", – подчеркнули авторы предложения.

В случае принятия проекта покупательная способность материнского капитала будет сохраняться в течение всего года. Для пересмотра размера выплат не потребуется дополнительных бюрократических процедур или бюджетных средств. Процесс можно автоматизировать с помощью существующих механизмов индексации.

выплаты

Комментарии 5

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Гость

17:03:44 25-11-2024

Пенсии тоже надо индексировать ежеквартально.

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Гость

17:12:09 25-11-2024

Как понимать депутата Госдумы после такого заявления? Индексировать раз в квартал! Это значит, что депутаты расписались в своём бессилии? Это значит, что планируется галопирующая инфляция или гиперинфляция?

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Гость

17:19:26 25-11-2024

Лучше бы больным детям помогли, а то телевизор смотреть невозможно, просят...

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Гость

19:34:57 25-11-2024

Да, рожать поощряют, а больных детей лечить нету средств, всем миром собирают. Богатеям и правителям должно быть стыдно и грешно.

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Гость

19:44:23 25-11-2024

Рост цен ударяет по карману каждого без исключения! Почему же предлагается ежеквартальная индексация одного лишь маткапитала? Уж если компенсировать ущерб от инфляции, то либо всем, либо никому!
Лучше же всего просто-напросто не допускать снижение покупательной способности национальной валюты: тогда необходимость индексации упразднится сама собой...

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