"Боли везде". Маргарита Симоньян проходит третий курс химиотерапии

Журналистка рассказала о тяжелых побочных эффектах лечения, но подчеркнула, что главное для нее — успеть вырастить детей

09 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Главный редактор RT Маргарита Симоньян продолжает борьбу с раком груди и проходит третий курс химиотерапии. В своем Telegram-канале она подробно рассказала о побочных эффектах лечения, которые становятся наиболее мучительными на пятый день после сеанса.

«Ноги не держат, боли везде», – описала свое состояние журналистка.

Она отметила, что иногда ее беспокоят изжога и ухудшение состояния кожи, потеря вкуса. В некоторых случаях из-за резкого падения показателей крови или проблем с желудком ее госпитализируют.

Несмотря на это, Симоньян старается сохранять душевные силы.

«Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей», – написала она, поблагодарив подписчиков за поддержку и молитвы.

Ранее Симоньян заявляла, что выпадение волос на фоне химиотерапии ее совершенно не беспокоит. Даже во время лечения она продолжает работать и совершать рабочие поездки, как, например, недавний визит в Индию между курсами терапии.