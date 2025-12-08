Журналистка рассказала, что слетала в Индию на открытие телеканала RT "между второй и третьей химией"

08 декабря 2025, 14:17, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kiremlin.ru

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", лечится от рака груди. Журналистка, похоронившая мужа в сентябре 2025 года, борется с недугом и, несмотря на свое самочувствие, снимает документальную программу "Ч.Т.Д.".

О том, в каком состоянии находится Маргарита Симоньян и что известно о ее лечении от злокачественной опухоли, – в материале amic.ru.

1 Что известно о состоянии Маргариты Симоньян? Главред RT проходит процедуры химиотерапии. Симоньян рассказала, что из-за этого у нее остается мало сил, но все же выделила "маленький бонус" в сложившейся ситуации: «У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени – правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии», – подчеркнула Симоньян. При этом она продолжает выпускать документальную программу "Ч.Т.Д.", которая выходит вместо "Международной пилорамы" ее покойного мужа Тиграна Кеосаяна. Из-за химиотерапии Симоньян потеряла волосы, поэтому снимается в парике. Однако, со слов журналистки, она об этом вообще не переживает. «Поверьте, я вовсе не горюю о волосах и мне совершенно все равно, вырастут ли они обратно, кудрявые, седые или сразу африканскими косичками. Я мужа похоронила два месяца назад – как тут можно всерьез переживать о волосах?» – добавила Симоньян. Также она рассказала, что полетела в Индию на открытие телеканала RT "между второй и третьей химией", а возможности "валяться и плакать" у нее нет. «К сожалению, у меня нет возможности просто валяться и плакать. Или к счастью», – отметила журналистка.

2 Как Маргарита Симоньян лечится от рака груди? Главред RT подчеркивала, что лечится в государственной поликлинике по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Процедуры химиотерапии ей делают бесплатно. В своем Telegram-канале Симоньян писала, что ей предстоит много медицинских процедур, но сколько именно – неизвестно. «Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», – добавила журналистка.

3 Правда ли, что у Маргариты Симоньян "молниеносно" возник рак? Журналистка рассказала, что в ноябре 2024 года прошла полное медицинское обследование, которое не выявило никаких угроз для ее здоровья. Также она отметила, что летом 2025-го даже не подозревала о своем заболевании. Рак у Симоньян диагностировали 1 сентября. Главред RT пояснила, что пришла лечить, как ей тогда казалось, межреберную невралгию. В итоге врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль. Маргарита Симоньян считает, что "молниеносно вырастила" себе рак из-за стресса, связанного с комой Тиграна Кеосаяна. «Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – написала Маргарита Симоньян. Но независимые медики считают, что стресс – не единственная причина быстрого развития недуга. На это мог повлиять целый ряд факторов, в том числе наследственность и болезни.

4 Может ли Маргарита Симоньян полностью вылечиться от рака? Конкретные прогнозы на выздоровление журналистки неизвестны. Ее лечащие врачи не дают комментариев СМИ. Сама главред RT неоднократно говорила, что ее будущее "в руках Господа". При этом независимые эксперты отмечают, что у Симоньян есть шансы на выход в ремиссию и даже на полное восстановление. Об этом рассказал врач-онколог Басир Бамматов в разговоре с изданием "Вечерняя Москва". «При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – подчеркнул врач.