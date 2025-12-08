"Нет возможности плакать". Что известно о состоянии Маргариты Симоньян, борющейся с раком
Журналистка рассказала, что слетала в Индию на открытие телеканала RT "между второй и третьей химией"
08 декабря 2025, 14:17, ИА Амител
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", лечится от рака груди. Журналистка, похоронившая мужа в сентябре 2025 года, борется с недугом и, несмотря на свое самочувствие, снимает документальную программу "Ч.Т.Д.".
О том, в каком состоянии находится Маргарита Симоньян и что известно о ее лечении от злокачественной опухоли, – в материале amic.ru.
Что известно о состоянии Маргариты Симоньян?
Главред RT проходит процедуры химиотерапии. Симоньян рассказала, что из-за этого у нее остается мало сил, но все же выделила "маленький бонус" в сложившейся ситуации:
«У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени – правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии», – подчеркнула Симоньян.
При этом она продолжает выпускать документальную программу "Ч.Т.Д.", которая выходит вместо "Международной пилорамы" ее покойного мужа Тиграна Кеосаяна. Из-за химиотерапии Симоньян потеряла волосы, поэтому снимается в парике. Однако, со слов журналистки, она об этом вообще не переживает.
«Поверьте, я вовсе не горюю о волосах и мне совершенно все равно, вырастут ли они обратно, кудрявые, седые или сразу африканскими косичками. Я мужа похоронила два месяца назад – как тут можно всерьез переживать о волосах?» – добавила Симоньян.
Также она рассказала, что полетела в Индию на открытие телеканала RT "между второй и третьей химией", а возможности "валяться и плакать" у нее нет.
«К сожалению, у меня нет возможности просто валяться и плакать. Или к счастью», – отметила журналистка.
Как Маргарита Симоньян лечится от рака груди?
«Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», – добавила журналистка.
Правда ли, что у Маргариты Симоньян "молниеносно" возник рак?
«Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – написала Маргарита Симоньян.
Но независимые медики считают, что стресс – не единственная причина быстрого развития недуга. На это мог повлиять целый ряд факторов, в том числе наследственность и болезни.
Может ли Маргарита Симоньян полностью вылечиться от рака?
При этом независимые эксперты отмечают, что у Симоньян есть шансы на выход в ремиссию и даже на полное восстановление. Об этом рассказал врач-онколог Басир Бамматов в разговоре с изданием "Вечерняя Москва".
«При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – подчеркнул врач.
От чего умер муж журналистки, режиссер Тигран Кеосаян?
В декабре 2024 года народный артист России, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом Маргарита Симоньян рассказала в начале января 2025-го. Она не говорила о диагнозе, с которым госпитализировали ее супруга. Лишь сообщила, что у него "давно-давно очень больное сердце".
Кеосаян умер в ночь на 26 сентября, так и не придя в сознание. Все, что известно о его болезни и смерти, читайте в материале amic.ru.
16:45:49 08-12-2025
Опять враки. В Индию она летала между химиями,ага. Киборг
17:36:45 08-12-2025
Десятки миллионов условно здоровых россиян не могут позволить себе слетать в Индию.
17:42:22 08-12-2025
Учитывая, что я знаю, что такое правда химиотерапия, вот так заливать, что она и лечится и летает и работает, прямо сверхчеловек - уже можно отнести к тем же разговорам про то что простые люди будут жить 120 лет. Как же это брехня надоела, все тайное станет явным. Вот про химиотерапию можно поверить Донцовой она описывает все таки правдоподобно все свои ощущения и состояние, а Симоньян опять пиарится за деньги все может сделать и себе болезни придумать.
18:45:13 08-12-2025
"Химия" никому ещё всерьёз не помогала! Спасти может только пересадка больных клеток 'донора' в организм пациента для пробуждения собственной иммунной системы, которая, гарантированно покончив с 'чужаками', заодно им вослед и "своих" прищучит...
19:30:46 08-12-2025
А для чего вообще новости об этой персоне публиковать?