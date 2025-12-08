Симоньян объяснила, почему не переживает о волосах после химиотерапии

Глава RT рассказала, что на фоне утраты супруга и тяжелого лечения ее совершенно не беспокоит собственная внешность

08 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Выпуск "Ч.Т.Д."

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала внимание к своей внешности, связанное с ношением парика, и заявила, что на фоне тяжелых личных испытаний вопросы волос ее совершенно не волнуют. Ранее подписчики заметили в ее парике седой волос и выразили поддержку, предположив, что ей сложно смириться с изменением имиджа.

«Дорогие мои! <...> Я мужа похоронила два месяца назад – как тут можно всерьез переживать о волосах?» – написала Симоньян, добавив, что ей "совершенно все равно", вырастут ли волосы снова и в каком виде.

Симоньян объяснила, что парик выбрала рыжего цвета не из-за необходимости, а из давнего желания попробовать этот оттенок.

Она также прошла через операцию по удалению груди и два курса химиотерапии, после того как в сентябре 2025 года публично объявила о своем онкологическом диагнозе в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Несмотря на побочные эффекты лечения, которые, по ее словам, "выбивают почву из-под ног", она продолжает работать и даже совершает деловые поездки, как, например, недавний визит в Индию между курсами химиотерапии.

Отметим, что в 2025 году газета Financial Times включила Маргариту Симоньян в список 11 самых влиятельных людей года, а президент России Владимир Путин публично поблагодарил ее и коллектив RT за работу.