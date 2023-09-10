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Больше 170 человек отравились едой из доставки в Санкт-Петербурге

У некоторых из обратившихся за помощью в организме нашли бактерии сальмонеллы

10 сентября 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Больше 170 человек отравились готовой едой из кафе "Грин Бокс", которую доставлял "Самокат" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают "Известия".

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге, по данным Роспотребнадзора, зафиксировал 171 случай острой кишечной инфекции. Среди отравившихся двое детей. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 99 человек.

У восьми человек специалисты из лаборатории обнаружили в анализах бактерии сальмонеллы. Онлайн-магазин "Самокат" снял товар с продажи. 

Роспотребнадзор продолжает проверку.

Здоровье

Комментарии 1

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Гость

08:57:03 11-09-2023

Люди иногда платят за свою лень. В выходные уж всяко разно можно приготовить самим.

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