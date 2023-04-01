Более 20 таунхаусов затопило под Новосибирском

В прокуратуре начали проверку по факту произошедшего

01 апреля 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru

В посёлке Озёрном под Новосибирском затопило талыми водами более 20 пятиквартирных таунхаусов, три многоэтажки и коттеджи. Прокуратура проводит проверку, сообщает "КП-Новосибирск".

На днях администрация Мочищенского сельсовета и УК начали откачку воды, также вывозили талый снег. Однако, по словам людей, принятые меры не изменили ситуацию. Кроме того, скоро вода подойдёт вплотную и к Краснояровскому шоссе, утверждают местные.

Как отмечает издание, фактически таунхаусы обслуживаются ДНТ "Ветеран Афганистана", но найти его председателя жители не могут. В администрации Мочищенского сельсовета, в свою очередь, говорят, что глава работает на выезде и поэтому не может дать комментарии.

На фоне подтопления в таунхаусах два дня не работала канализация и не было воды. Журналистам "КП-Новосибирск" удалось дозвониться до председателя правления ДНТ "Ветеран Афганистана" Марины Шепель, которая объяснила, что отключения делали для того, чтобы не сломать установки. Сейчас насосы работают в ручном режиме, попеременно. Также 30 марта УК начала включать людям воду. Марина пояснила, почему их топит: дома находятся в низине.

"Для того чтобы это не случалось, у нас проложили трубу и отвели воду. Всё равно, конечно, подтапливало, поэтому мы за свой счёт построили дамбу высотой метр. Вчера администрация сельсовета без предупреждения прорыла нашу дамбу и собирается пустить к нам стоки с ТСЖ "Солнечный" и с улицы Кубовой, от которых мы намеренно отгородились. Мы же захлебнёмся! И канализация выйдет из строя, и люди останутся без воды", – рассказала она.

Женщина написала заявление в прокуратуру Новосибирского района. Однако признаёт, что сами жители тоже отчасти виноваты в подтоплении: "Глава заявил, что я тоже буду отвечать перед прокуратурой, ведь у нас плохо вывозили снег. Я согласна держать ответ, но за своё. У нас есть неплательщики, отчасти проблемы с канализацией и вывозом снега и из-за них. Но устраивать нам из-за этого потоп – не дело!"