"Шахматная страна". На Алтае открыли уникальный тренировочный лагерь для детей

Там будут отдыхать и тренироваться 49 юных шахматистов со всего края

11 июля 2024, 12:11, ИА Амител

Открытие лагеря "Шахматная страна"

Уникальный детский лагерь "Шахматная страна" открыли 10 июля в Тальменском районе Алтайского края. Там будут тренироваться 49 лучших юных шахматистов со всего региона. Инициаторами проекта выступила федерация шахмат региона, правительство края и местные власти. Рассказываем, почему появление такого лагеря на Алтае – важное событие не только для шахматистов, но и для всего краевого спорта.

Почему решили создать лагерь?

Чтобы спортсмены могли заниматься шахматами. В марте текущего года лагерь в Тальменском районе передали краевому шахматному клубу. Разработан инвестиционный план развития лагеря, который в будущем станет круглогодичным. Обновление инфраструктуры займет несколько лет. Часть работ выполнят в этом году: обновят душевую, поставят отвечающий всем требованиям забор, построят спортивные площадки. Также разработают проект столовой, приобретут транспорт для нужд лагеря. На эти цели из краевого бюджета уже выделено 10 миллионов рублей.

По словам президента Федерации шахмат Алтайского края Артема Поломошнова, открыть лагерь его помогли не только краевые власти, но и попечительский совет федерации, который возглавляет сенатор Наталья Кувшинова. Ежегодно на содержание лагеря муниципалитет выделяет чуть менее 3 млн рублей.

"Мы приложим максимум усилий, чтобы сделать нашу "Шахматную страну" не только краевым, но и сибирским и международным центром общения юных шахматистов", – пояснил Артем Поломошнов.

На открытии шахматного лагеря побывали представители правительства Алтайского края. От имени губернатора Виктора Томенко к юным спортсменам обратился заместитель председателя правительства Виталий Снесарь.

"Чтобы эта территория стала по-настоящему шахматной страной, нам, взрослым, надо сделать еще очень много. Пока будем считать, что у нас здесь шахматный городок. Но у краевых властей и властей Тальменского района есть целый набор перспектив, которые мы обязательно реализуем. Сегодня взрослые берут на себя обязательство сделать ваше пребывание здесь в последующие годы еще более интересным, комфортным и увлекательным. Будем обязательно развивать и благоустраивать эту территорию", – уверен Виталий Снесарь.

Кто будет заниматься в лагере?

В первой смене "Шахматной страны" участвуют команды школ, которые хорошо проявили себя на соревнованиях "Дебют", где играли учащиеся первого и второго классов. Такое поощрение для них сделало Министерство образования и науки края. Вторую смену – с 16 по 30 июля – забронировала "Академия шахмат". И только в третьей смене пока остаются свободные места. Она запланирована на период с 31 июля по 13 августа.

Почему создание лагеря – важное событие для спорта?

Это первый подобный профильный детский лагерь в России. Вообще федерация шахмат – одна из лучших в Алтайском крае. Ежегодно в регионе проводят турниры самого высокого статуса. В конце 2022 года состоялось торжественное открытие нового помещения краевого шахматного клуба.

Кроме того, в августе 2024 года в столице Алтайского края пройдет суперфинал России по шахматам. На турнир приедут самые титулованные шахматисты страны. Одной из основных площадок суперфинала станет театр драмы имени Шукшина.