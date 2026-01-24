НОВОСТИПроисшествия

Больше всего в ДТП в 2025 году погибло на Алтае и в Туве

Статистикой поделились в МВД

24 января 2026, 15:55, ИА Амител

По информации, озвученной Министерством внутренних дел Российской Федерации, в 2025 году были собраны статистические сведения о смертельных случаях в дорожно-транспортных происшествиях.

В отчете выделены субъекты федерации, где наблюдаются наиболее неблагоприятные значения. РИА Новости сообщает, что в первую тройку регионов с наихудшей ситуацией вошли Республика Тыва, Республика Алтай и Орловская область.

Обнародованные цифры свидетельствуют о том, что в 2025 году на дорогах России погибло свыше 13,9 тысячи человек. Этот показатель соответствует 9,5 умершим на каждые 100 тысяч граждан. В Республике Тыва этот коэффициент оказался значительно выше – 32,7 человека на 100 тысяч населения. В МВД подчеркивают, что это в 3,3 раза превышает средний по стране уровень. В Республике Алтай зарегистрировано около 22 летальных исходов на 100 тысяч человек, в Орловской области – приблизительно 20,1, а в Еврейской автономной области – 20,07.

Самые позитивные данные отмечены в Москве (2,2 погибших на 100 тысяч жителей), Ненецком автономном округе (2,3) и Санкт-Петербурге (2,6).

Комментарии 7

Гость
Гость

16:39:42 24-01-2026

Про Алтайский край не судьба уточнить?

  -7 Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:20:38 24-01-2026

в Горном плотность населения так себе, а биться приезжает вся Сибирь, статистика с плотностью населения так себе

  0 Нравится
Ответить
Гость
Гость

02:29:12 25-01-2026

Гость (19:20:38 24-01-2026) в Горном плотность населения так себе, а биться приезжает вс... А в Тыве че?

  -11 Нравится
Ответить
Гость
Гость

07:53:11 25-01-2026

Гость (02:29:12 25-01-2026) А в Тыве че?... Может те же на Байкал летят

  -10 Нравится
Ответить
гость
гость

11:14:11 25-01-2026

Гость (02:29:12 25-01-2026) А в Тыве че?... То же самое, плотность низкая, те кто в Горном не размотались дальше несутся.

  -8 Нравится
Ответить
Гость
Гость

21:09:13 24-01-2026

В Горном Алтае 54 регион чудит больше всех, голову наверное дома забывают.

  -7 Нравится
Ответить
гость
гость

11:12:58 25-01-2026

Гость (21:09:13 24-01-2026) В Горном Алтае 54 регион чудит больше всех, голову наверное ... Хотелось бы сказать что это не так, но не могу 54 прям дичь творят регулярно, не только в Горном в сторону Ярового та же песня.

  -7 Нравится
Ответить
