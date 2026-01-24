Больше всего в ДТП в 2025 году погибло на Алтае и в Туве

Статистикой поделились в МВД

24 января 2026, 15:55, ИА Амител

Авария, ДТП / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

По информации, озвученной Министерством внутренних дел Российской Федерации, в 2025 году были собраны статистические сведения о смертельных случаях в дорожно-транспортных происшествиях.

В отчете выделены субъекты федерации, где наблюдаются наиболее неблагоприятные значения. РИА Новости сообщает, что в первую тройку регионов с наихудшей ситуацией вошли Республика Тыва, Республика Алтай и Орловская область.

Обнародованные цифры свидетельствуют о том, что в 2025 году на дорогах России погибло свыше 13,9 тысячи человек. Этот показатель соответствует 9,5 умершим на каждые 100 тысяч граждан. В Республике Тыва этот коэффициент оказался значительно выше – 32,7 человека на 100 тысяч населения. В МВД подчеркивают, что это в 3,3 раза превышает средний по стране уровень. В Республике Алтай зарегистрировано около 22 летальных исходов на 100 тысяч человек, в Орловской области – приблизительно 20,1, а в Еврейской автономной области – 20,07.

Самые позитивные данные отмечены в Москве (2,2 погибших на 100 тысяч жителей), Ненецком автономном округе (2,3) и Санкт-Петербурге (2,6).