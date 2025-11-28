Двое погибших и двое пострадавших. Подробности жуткого ДТП на трассе Барнаул — Алейск

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП.

28 ноября 2025, 17:55, ИА Амител

На трассе Барнаул – Алейск произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка, еще двое пострадали. Расследование взял под личный контроль начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Сергей Камышев.

Авария случилась днем 28 ноября на 122-м километре автодороги А-322. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Changan. Удар оказался смертельным для пассажиров Toyota – женщины и девочки 2011 года рождения.

«Водитель Corolla и вторая несовершеннолетняя пассажирка, девочка 2015 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Алейскую ЦРБ», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

На месте продолжают работать сотрудники ГАИ: инспекторы фиксируют обстановку и выясняют причины выезда на встречную полосу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального МВД.

