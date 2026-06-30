Большинство барнаульцев работают сверхурочно, показал опрос

Лишь 34% укладываются в установленную норму рабочего времени

30 июня 2026, 20:34, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

54% трудоустроенных барнаульцев регулярно перерабатывают, в установленную норму рабочего времени укладываются только 34%. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, с которыми ознакомился amic.ru.

Как указывают исследователи, в основном участники опроса, работающие сверхурочно, говорят о дополнительной нагрузке 11–25% от нормы (23% респондентов). В среднем переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц.

Также опрос зафиксировал, что с возрастом о переработках барнаульцы сообщают реже: среди опрошенных до 35 лет о сверхурочных работах рассказали 59%, тогда как среди граждан старше 45 лет — 49%.

Чем выше зарплата, тем чаще сотрудники задерживаются на работе, отмечают исследователи. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей доля перерабатывающих составляет 51%, от 150 тысяч — уже 60%.

«Среди представителей распространенных профессий чаще перерабатывают курьеры, водители и складские работники, реже — операторы кол‑центров, программисты, секретари и дизайнеры. А лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели», — говорится в результатах опроса.

Ранее опрос показал, где жители Барнаула мечтают провести отпуск.