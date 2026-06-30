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Большинство барнаульцев работают сверхурочно, показал опрос

Лишь 34% укладываются в установленную норму рабочего времени

30 июня 2026, 20:34, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

54% трудоустроенных барнаульцев регулярно перерабатывают, в установленную норму рабочего времени укладываются только 34%. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, с которыми ознакомился amic.ru.

Как указывают исследователи, в основном участники опроса, работающие сверхурочно, говорят о дополнительной нагрузке 11–25% от нормы (23% респондентов). В среднем переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц.

Также опрос зафиксировал, что с возрастом о переработках барнаульцы сообщают реже: среди опрошенных до 35 лет о сверхурочных работах рассказали 59%, тогда как среди граждан старше 45 лет — 49%.

Чем выше зарплата, тем чаще сотрудники задерживаются на работе, отмечают исследователи. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей доля перерабатывающих составляет 51%, от 150 тысяч — уже 60%.

«Среди представителей распространенных профессий чаще перерабатывают курьеры, водители и складские работники, реже — операторы кол‑центров, программисты, секретари и дизайнеры. А лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели», — говорится в результатах опроса.

Ранее опрос показал, где жители Барнаула мечтают провести отпуск.

Работа, офис / Изображение сгенерировано

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НОВОСТИОбщество
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Комментарии 7

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Трагати

20:38:58 30-06-2026

есть барнаульцы которые не только работают сверхурочно.
но еще и на трех работах, даже не смежного рода деятельности.

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Гость

20:59:23 30-06-2026

Это вопрос выживания для тех, кто ходит каждый день в продуктовый магазин.

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Гость

07:54:11 01-07-2026

И как же они будут успевать при 4-х дневной рабочей неделе?

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Гость

08:02:58 01-07-2026

Трагати (20:38:58 30-06-2026) есть барнаульцы которые не только работают сверхурочно.... Я прошу прощения, а как это возможно работать на трёх работах и ещё и сверхурочить? У этих барнаульцев в сутках 48 часов? Или в неделе 10 дней?

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гость

10:42:50 01-07-2026

Гость (08:02:58 01-07-2026) Я прошу прощения, а как это возможно работать на трёх работа... Был период работал на трех работах. Спал по 4 часа, включая выходные. Высшее образование, востребованная профессия, бюджет, огромная ответственность - зарплата копейки. Пришлось сторожить и собирать мебель. Только тогда в кармане появились деньги...

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Гость

11:15:21 01-07-2026

гость (10:42:50 01-07-2026) Был период работал на трех работах. Спал по 4 часа, включая ... есть правило 90х
если твоя заплата 10 мрот -работай спокойно
5 мрот тоже работай
3 мрот старайся не работать а отдыхать, заниматься леваком итд итп
1 мрот старайся отбывать и нихрена не работать
менее 1 мрот - надо начинать воровать у работодателя все что плохо лежит
зарплата 0 - отсутствует - тут видимо принуждение к работе идет, тут надо или поджечь или надсмотрщиков убить и бежать

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Гость

10:53:54 01-07-2026

Гость (08:02:58 01-07-2026) Я прошу прощения, а как это возможно работать на трёх работа... Я надеюсь вы не руководитель организации? Столь глупый вопрос могут задать только либо топы, либо нигде никогда толком не работающие.

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