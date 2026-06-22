Опрос показал, где жители Барнаула мечтают провести отпуск

Среди опрошенных горожан старше 35 лет половина выбирает внутренний туризм, а молодежь чаще мечтает о поездках за границу

22 июня 2026, 21:18, ИА Амител

В ожидании отпуска / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Барнаула, чтобы узнать, где горожане мечтают провести отпуск. В нем участвовали работающие люди разных возрастов. Выяснилось, что больше всего тех, кто хочет отдохнуть в России, — так ответили 41% респондентов.

За поездки за границу высказались 35%, а 24% пока не решили, куда бы им отправиться. При этом есть интересные различия между ответами мужчин и женщин: мужчины чаще хотят отдохнуть в России (44%), а за заграничные поездки выступили только 31%. Женщины, наоборот, чаще выбирают отпуск за рубежом (39%), а внутри страны отдохнуть хотят 38%.

Возраст тоже влияет на выбор. Среди тех, кому меньше 35 лет, 38% хотят поехать за границу, а 30% — отдохнуть в России, а вот те, кто постарше, чаще выбирают отдых на родине — так ответили 45%, в то время как за границу хотели бы отправиться только 26% из этой группы.

Что касается самых желанных мест для отпуска, то среди зарубежных стран лидирует Турция — ее выбрали 13% барнаульцев, на втором месте Италия (9%), на третьем — Таиланд (8%), также в числе популярных направлений оказались Египет, Китай и Греция (по 6% голосов), Вьетнам, Испания и Франция (по 3%).

В России самыми популярными местами стали Сочи и Адлер — их выбрали 11% опрошенных, еще 11% барнаульцев сказали, что лучше всего отдыхать просто дома, Крым занял третье место — его назвали 10% респондентов. Другие курорты Краснодарского края понравились 8% участников опроса, а по 4% голосов набрали Горный Алтай и Санкт‑Петербург. Ранее сообщалось, что жители Алтая "перегорели" больше всего в России и исчерпали отпуск еще до начала лета.