В Барнауле 53% компаний берут на работу больше половины стажеров

Как правило, стажеры идут на практику ради навыков, но большинство работодателей все равно предлагают им работу

15 июня 2026, 21:54, ИА Амител

Работа, офис / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Барнауле 53% работодателей по итогам стажировок приглашают на работу более половины своих стажеров. Такие данные приводит SuperJob. В опросах участвовали работодатели и молодые люди до 27 лет с опытом прохождения стажировок.

Исследование показало, что в Барнауле доля компаний с действующими программами стажировок составляет 26%, еще 31% организаций не имеют формализованной программы, но все равно принимают стажеров на практику. При этом каждая четвертая организация делает предложения о трудоустройстве только наиболее способным кандидатам.

«Отношение самих стажеров к таким практикам тоже прояснилось в ходе опроса. Так, семь из десяти молодых людей в возрасте 18–27 лет, имевших опыт стажировки, в итоге устроились на работу именно в ту компанию, где ее проходили. Еще 13% получили предложение о трудоустройстве, но отказались от него. Лишь 7% респондентов признались, что им вообще не предлагали остаться в компании после стажировки», — говорится в данных опроса.

Кроме того, исследование раскрыло мотивацию молодежи. Так, 70% стажеров рассматривают стажировку, прежде всего, как способ получить практический опыт, и только 11% изначально стремятся устроиться на работу в конкретную организацию. Ранее сообщалось, что большинство жителей Алтая убеждены, что при необходимости смогут быстро найти работу.