Большинство россиян выступило за то, чтобы перезахоронить Владимира Ленина

В опросе приняли участие свыше 60 тысяч человек

27 января 2026, 13:13, ИА Амител

Памятник Владимиру Ленину в Барнауле / Фото: amic.ru

Согласно опросу, проведенному новостным порталом Lenta.ru, большая часть респондентов высказалась в поддержку выноса останков Владимира Ленина из Мавзолея, расположенного на Красной площади, и захоронения.

Около 59% почти из 65 тысяч опрошенных одобрили эту инициативу. Альтернативное мнение, заключающееся в сохранении текущего положения дел, поддержали 41% участников. Голосование проводилось в период с 19 по 23 января.

Владимир Ильич Ленин ушел из жизни 21 января 1924 года, а спустя шесть дней его тело было забальзамировано и размещено в Мавзолее. Считается, что причиной ухудшения его здоровья стало покушение, совершенное в 1918 году, что повлекло за собой развитие атеросклероза и инсульт.

В декабре 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время прямой линии, затронул тему возможного захоронения Владимира Ленина, отметив, что рано или поздно общество придет к этому решению.