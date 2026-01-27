Большинство россиян выступило за то, чтобы перезахоронить Владимира Ленина
В опросе приняли участие свыше 60 тысяч человек
27 января 2026, 13:13, ИА Амител
Согласно опросу, проведенному новостным порталом Lenta.ru, большая часть респондентов высказалась в поддержку выноса останков Владимира Ленина из Мавзолея, расположенного на Красной площади, и захоронения.
Около 59% почти из 65 тысяч опрошенных одобрили эту инициативу. Альтернативное мнение, заключающееся в сохранении текущего положения дел, поддержали 41% участников. Голосование проводилось в период с 19 по 23 января.
Владимир Ильич Ленин ушел из жизни 21 января 1924 года, а спустя шесть дней его тело было забальзамировано и размещено в Мавзолее. Считается, что причиной ухудшения его здоровья стало покушение, совершенное в 1918 году, что повлекло за собой развитие атеросклероза и инсульт.
В декабре 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время прямой линии, затронул тему возможного захоронения Владимира Ленина, отметив, что рано или поздно общество придет к этому решению.
Вы еще результаты выборов учтите , сколько надо столько и нарисуют, как же надо Ленина боятся?
13:29:51 27-01-2026
Было предсказание, что Россию перестанет трясти, когда захоронят Ленина. Да и так, не по-человечески это, пора уж придать тело земле.
14:26:23 27-01-2026
Гость (13:29:51 27-01-2026) Было предсказание, что Россию перестанет трясти, когда захор... Прежде чем демонстрировать свою глупость, изучите вопрос. Как был похоронен Иисус?
14:47:51 27-01-2026
Гость (14:26:23 27-01-2026) Прежде чем демонстрировать свою глупость, изучите вопрос. Ка... В чем глупость? И как был похоронен Иисус? Что-то я не нашла такой информации. просветите.
16:55:04 27-01-2026
Гость (14:47:51 27-01-2026) В чем глупость? И как был похоронен Иисус? Что-то я не нашла... Не был он погребён в земле, фактически также в склепе. Но "это другое", да?
21:49:27 27-01-2026
Гость (16:55:04 27-01-2026) Не был он погребён в земле, фактически также в склепе. Но "э... в склепе другое, значит, не на виду у всех. Склеп = это могила. А у нас на виду у всех тело вождя. Это ненормально.
15:43:48 27-01-2026
Гость (14:26:23 27-01-2026) Прежде чем демонстрировать свою глупость, изучите вопрос. Ка... Богу богово, кесарю кесарево
18:27:06 27-01-2026
Гость (14:26:23 27-01-2026) Прежде чем демонстрировать свою глупость, изучите вопрос. Ка... О, верун нарисовался. Голову полечи! А где баба яга похоронена? ))))
15:14:49 27-01-2026
Гость (13:29:51 27-01-2026) Было предсказание, что Россию перестанет трясти, когда захор...
А что предсказатели говорят на счёт того, почему же Россию трясло всегда, в т.ч. до Ленина и во время Ленина. Может место такое трясучее, сейсмоопасное так сказать?
21:47:47 27-01-2026
Гость (13:29:51 27-01-2026) Было предсказание, что Россию перестанет трясти, когда захор... да, соглашусь. Не по-человечески держать тело на виду у всех после смерти. В советское время были атеистами, вот и выставили напоказ мумию Ленина. А Египте делали мумию, но прятали в саркофаг, а у нас на виду у всех. Кощунство и невежество. Нужно захоронить тело Ленина.
11:24:07 28-01-2026
Гость (13:29:51 27-01-2026) Было предсказание, что Россию перестанет трясти, когда захор... А может наоборот, Ленин именно тот оберег, который спасает Россию от уничтожения?
13:32:41 27-01-2026
60 тысяч опрошенных это явно не большинство из 147 млн...
13:51:51 27-01-2026
Не вы положили - не вам убирать
14:13:54 27-01-2026
Гость (13:51:51 27-01-2026) Не вы положили - не вам убирать... Соглашусь с вами и вообще надо с уважением относится к решению данного вопроса старшим поколениям ,хватит сносить и рушит то ,что было сделано ранее ,мы первыми показали пример сноса памятников Европе ,бывшим республикам ,а теперь возмущаемся .Вспомним как варварски с петлей на шее сбросили Дзержинского под вой толпы ,а ведь это еще и памятник творчества скульпторов ,успокойтесь невежи ….
13:52:24 27-01-2026
Вот забавно а к этой новости например на лента.ру большинство отнеслось ОТРИЦАТЕЛЬНО 615 против захоронения и всего 165 за. Статистика дама ветренная - смотря где опросики проводить.
13:54:56 27-01-2026
Решайте с Чубайсом, Трампом, Долиной, ..
13:57:03 27-01-2026
С каких пор 60 тысяч стало большинством россиян?
14:06:45 27-01-2026
Не коммунист, но Ильича не троньте.
История великой страны.
14:13:06 27-01-2026
Наверное в Екатеринбурге опрос проводили рядом с музеем Б.Н.?
14:18:07 27-01-2026
Судя по количеству участников опроса, он проводился где-нибудь в государстве Лихтенштейн, а не в России. И что такое эта Лента.ru - сколько человек в России ее читают и вообще о ней знают? Чего ради она присвоила себе право говорить от имени большинства жителей России? Или эти самозванцы просто так пропиарить свое издание решили, чтобы на них. наконец, читатели обратили внимание?
14:26:17 27-01-2026
Сначала надо правду рассказать, кем он был на самом деле. Для сохранности оболочки создали институт и построили мавзолей. Просветите в какие деньги обходится все это и кому это нужно?
16:47:35 27-01-2026
Соломон (14:26:17 27-01-2026) Сначала надо правду рассказать, кем он был на самом деле. Дл... Так по приколу поискал-на содержание мавзолея в год тратят из бюджета 17 млн в год,для сравнения Ельцин Центр в 2024 году обошелся в 370 млн-что выгодней закрыть
14:46:39 27-01-2026
показывали фильм "мумия", отвратительное зрелище, мумифицированные останки. Перестаньте издеваться над останками, захороните в земле.
15:58:51 27-01-2026
Гость (14:46:39 27-01-2026) показывали фильм "мумия", отвратительное зрелище, мумифицир... Попы, против воли Бога, целуют мослы потому, что они являются атрибутом кесаря
16:33:46 27-01-2026
То есть ты(да и такие как ты) предлагают провести эксгумацию тела и по новой его перезахоронить-обоснуй смысл затеи
16:35:55 27-01-2026
Гость (14:46:39 27-01-2026) показывали фильм "мумия", отвратительное зрелище, мумифицир... А кроме фильма что-то еще смотрите, читаете? Комиксы - само то к этому фильму
09:18:41 28-01-2026
Гость (14:46:39 27-01-2026) показывали фильм "мумия", отвратительное зрелище, мумифицир... полностью "за"
мумифицировать тело, выставить напоказ - это издевательство над душой Ленина. Невежественные атеисты рулят, защищают мумию, а надо ее захоронить по-человечески, хотя бы из сострадания к этому человеку. Очень уважаю Ленина, потому и пишу здесь.
10:12:27 14-02-2026
Гость (14:46:39 27-01-2026) показывали фильм "мумия", отвратительное зрелище, мумифицир... ты что УО ?
14:52:27 27-01-2026
ну и что получили в итоге: фабрики у кучки собственников, земля не понятно у кого.... бла бла бла.....
14:58:25 27-01-2026
Гость (14:52:27 27-01-2026) ну и что получили в итоге: фабрики у кучки собственников, з... Ну так Ленину эти вопросы уже не стоит задавать. Сами за жвачкой и джинсами побежали теряя сатиновые труселя.
16:37:35 27-01-2026
Гость (14:58:25 27-01-2026) Ну так Ленину эти вопросы уже не стоит задавать. Сами за жва... Народ целой страны обманули, "обвели вокруг пальца". И кто нас спросил про приватизацию и прочее
18:09:36 27-01-2026
Гость (16:37:35 27-01-2026) Народ целой страны обманули, "обвели вокруг пальца". И кто н... кто вас в чем обманул? Кому надо, вас не спрашивали...
15:53:28 27-01-2026
Хватит уже на дыбы поднимать общество! Угомонитесь!
16:08:23 27-01-2026
Не трогайте мавзолей ироды
16:08:52 27-01-2026
Культ некромансеров...
16:13:32 27-01-2026
Чтобы перезахоронить нужно сначала похоронить. Его до сих пор никто не хоронил. Так и лежит на обозрение зевакам бедняга.
21:27:31 27-01-2026
Гость (16:13:32 27-01-2026) Чтобы перезахоронить нужно сначала похоронить. Его до сих по... Ознакомься сначала с нормами захоронения для начала чтоб что то утверждать
16:32:51 27-01-2026
В Китае Мао лежит в Мавзолее на центральной площади Тяньаньмынь в Пекине и не мешает это строить социализм с китайской спецификой с идеологией КПК, которая примерно гласит, что основой КПК является марксизм ит тоже с китайской спецификой.А у нас официальной нет идеологии. Мы всё спорим , что делать с телом Ленина. Больше же заняться нечем.И других проблем жизни в стране нет, как спорить о Ленине и занавешивать Мавзолей на День Победы!
17:42:19 27-01-2026
Пора определятся. Сейчас Ленин это труп или мумия? Лучший вариант - перезахоронить около Ельцин-Центра в Екатеринбурге. Достойная пара. Кстати СВО на Украине имеет непосредственное отношение к т. Ленину, создателю этого недогосударства. Жаль. Не предвидел, чем обернется устройство государств с национальными оттенками.
18:01:51 27-01-2026
В Китае Мао лежит в Мавзолее на центральной площади Тяньаньмынь в Пекине и не мешает Китаю добиваться новых достижений во всех направлениях науки и техники, в росте уровня жизни простых работников. И Россию в этом перегнать.А все потому, что Си сказал, что Китай строит Сталинский социализм: сочетание государственной собственности на основные средства производства и производства средств производств с коллективной собственностью в виде кооперативов, частной собственностью мелких хозяйств и под руководствлм КПК
19:04:54 27-01-2026
Горожанин. (18:01:51 27-01-2026) В Китае Мао лежит в Мавзолее на центральной площади Тяньаньм... Если бы только в Китае и только МАО. Во всем мире находятся более 100 известных мавзолеев, которые никому не мешают.
18:30:05 27-01-2026
Как же коммуняки ненавидят собственное потомство! Сами не жили и другим не хотят дать нормальной жизни! Тфу на вас! Место вам в дурке с шизиками.
19:02:39 27-01-2026
Во всем мире есть мавзолеи. Вот список самых известных:
Самые известные мавзолеи с мумиями (доступные для посещения):
Мавзолей Ленина (Москва, Россия): тело В.И. Ленина сохраняется с 1924 года.
Кымсусанский дворец Солнца (Пхеньян, КНДР): усыпальница Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Мавзолей Мао Цзэдуна (Пекин, КНР): находится на площади Тяньаньмэнь.
Мавзолей Хо Ши Мина (Ханой, Вьетнам): мавзолей лидера, который просил кремировать себя, но был забальзамирован.
Мавзолей Пирогова (Винницкая область, Украина): забальзамированное тело хирурга Н.И. Пирогова.
Знаменитые исторические и архитектурные мавзолеи:
Тадж-Махал (Агра, Индия): мавзолей-мечеть из белого мрамора, построенный Шах-Джаханом для жены.
Гур-Эмир (Самарканд, Узбекистан): династическая усыпальница Тамерлана.
Мавзолей Хомейни (Тегеран, Иран): обширный мемориальный комплекс.
Аныткабир (Анкара, Турция): мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка.
Мавзолей Цинь Шихуанди (Сиань, КНР): знаменит своей Терракотовой армией.
Мавзолей Данте Алигьери (Равенна, Италия).
Мавзолей Че Гевары (Санта-Клара, Куба).
Другие известные мавзолеи мира:
Пантеон (Париж, Франция).
Мавзолей Гранта (Нью-Йорк, США).
Мавзолей Джинны (Карачи, Пакистан).
Мавзолей Мориса Саксонского (Страсбург, Франция).
Мавзолей Сунь Ятсена (Нанкин, КНР).
Мавзолей Александра I Баттенбергского (София, Болгария).
В мире насчитывается более 100 различных мавзолеев, многие из которых расположены в Узбекистане (мавзолеи шейхов и правителей) и странах Европы.
Везде они почитаются и бережно охраняются и только у нас пытаются разрушить память народную.
09:21:38 28-01-2026
Гость (19:02:39 27-01-2026) Во всем мире есть мавзолеи. Вот список самых известных:С... спасибо за список мавзолеев, но скажите, в каком из них тела лежат на всеобщем обозрении? Тела в мавзолеях лежат в склепах. Разницу видите? Один Ленин мучается.
19:54:38 27-01-2026
сжечь и развеять. над Германией
21:40:14 27-01-2026
Суеверия и мракобесие. Делайте, что хотите, а историю уже не поменять. Ленина и Че не стереть.
22:22:13 27-01-2026
не бойтесь мёртвых!
бойтесь живых!!!
11:18:05 28-01-2026
однозначно похоронить по-человечески вождя, со всеми почестями.