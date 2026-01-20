Большинство россиянок не готовы строить отношения с "сыночками-корзиночками"
Речь идет о мужчинах, зависимых от матерей или живущих с родителями в зрелом возрасте
20 января 2026, 15:05, ИА Амител
Согласно статистическим данным, в России молодежь начинает жить независимо от родителей значительно раньше, чем в большинстве других стран, а именно в 21 год. В настоящее время данное правило соблюдают лишь 40% представителей поколения Z. Причиной более позднего наступления "взрослости" являются высокие цены на недвижимость, продолжительное обучение, сложность в начале профессионального пути и неустойчивая ситуация на рынке труда.
Многие российские девушки, участвовавшие в опросах, выражают негативное отношение к мужчинам в возрасте от 30 до 40 лет, которые все еще живут с родителями. Они не рассматривают их в качестве потенциальных партнеров, даже если те обладают умом или привлекательной внешностью.
«Тесная эмоциональная связь с матерью легко становится поводом для насмешек и навешивания ярлыков, от "маменькиного сынка" до более уничижительных прозвищ», – подчеркивает Татьяна Смак, эксперт Аналитического центра ВЦИОМ.
Чем моложе участница опроса, тем сильнее ее убежденность в том, что такой мужчина не обладает способностью самостоятельно принимать решения и избегает ответственности. Однако более зрелые женщины, особенно матери, считают вполне нормальным поддерживать эмоциональную и бытовую связь с сыновьями и ожидать от них внимания.
Таким образом, мужчины оказываются в затруднительном положении, разрываясь между необходимостью быть сильным и независимым супругом и оставаться заботливым сыном.
В отношении девушек ситуация противоположная: проживание с родителями не воспринимается молодыми людьми как признак незрелости. Они объясняют это наличием жизненного опыта у старшего поколения, их возрастом и ценностью советов, которые можно получить от них.
15:12:36 20-01-2026
ну и зря. Из таких положительных- хорошие мужья получаются. И изменяют такие женам один, раз за жизнь, в отличие от борзоты, которые по бабам пачками ходят...
15:29:06 20-01-2026
Гость (15:12:36 20-01-2026) ну и зря. Из таких положительных- хорошие мужья получаются.... Я из таких, подтверждаю, найти кого-то сложно. И есть несколько друзей таких. Все работают, есть авто, деньги есть, но не большие. А всем же подавай миллионеров. Ну ничего скоро жахнет кризис, который выветрит дурь из глупых дам.
18:52:19 20-01-2026
Мамин Сибиряк (15:29:06 20-01-2026) Я из таких, подтверждаю, найти кого-то сложно. И есть нескол... Пока он выветрит, они станут старыми и не нужными
20:43:53 20-01-2026
Гость (18:52:19 20-01-2026) Пока он выветрит, они станут старыми и не нужными... Лучше быть одному всю жизнь, чем найти дом и жить в нём в кем попало.
13:01:20 21-01-2026
Мамин Сибиряк (20:43:53 20-01-2026) Лучше быть одному всю жизнь, чем найти дом и жить в нём в ке... так об этом как раз заголовок статьи
15:32:03 20-01-2026
Если спрашивать у мужчин они неожиданно тоже предпочтут богатых и красивых. Но так мы страну с колен не поднимем
15:41:04 20-01-2026
Канечно, им же нужно самим кого-то запрячь и на нем ездить, а не самой вывозить.
19:31:50 20-01-2026
Гость (15:41:04 20-01-2026) Канечно, им же нужно самим кого-то запрячь и на нем ездить, ... Ну да, нитакуська обыкновенная
18:49:05 21-01-2026
Гость (15:41:04 20-01-2026) Канечно, им же нужно самим кого-то запрячь и на нем ездить, ... Ну не знаю, чаще вижу, что женщины работают больше и независимо от зарплаты, тянут дом на себе.
15:42:13 20-01-2026
вместе с такими корзинами получите в довесок свекровь монстра
18:38:57 20-01-2026
Гость (15:42:13 20-01-2026) вместе с такими корзинами получите в довесок свекровь монстр... и ленивого хитрого борова-свекра, который пьет исключительно 7-летний коньяк с икрой за твой счет. дада
15:48:34 20-01-2026
Ну это говорит лишь о лицемерии и двойных стандартах: "незрелость" у меня это норм, а вот у другого - фууу. Ничего нового.
15:50:11 20-01-2026
Женщины не рожайте мальчиков , вы рожаете и поднимаете для кого то, а девочки они вмю жизнь толкутся вблизи родителей и своих мужиков на поводке тянут к своим родителям, а до матерей мужа им фиолетово. И кто сказал что мужчины ,живущие с мамами до определенного возраста , плохи ..Ну вяжитесь тогда с гончими псами. Все относительно в этом мире
08:52:59 21-01-2026
Гость (15:50:11 20-01-2026) Женщины не рожайте мальчиков , вы рожаете и поднимаете для ... это смотря какие мальчики, и какие девочки, действительно, всё относительно
15:55:03 20-01-2026
Большинство россиянок сами с мамами живут, а еще с ребенком от бывшего мужа, т.к свою семью они развалили по примеру мамы.... Вот воспитали хищниц, они подросли и транслируют свой эгоизм про "сыночек-корзиночек"... Когда я слышу из уст женщин что-то подобное передаю эту представительницу прекрасного пола следующему мужчине, пусть мучается))))
Следующая статья будет про женщин которые ищут настоящих мужчин?
Потом про то что чужой ребенок это нормально?
Вот пусть эти дамочки друг с другом и общаются на форумах. А нормальная деваха хорошего парня с руками оторвет, будет тихо радоваться и жить полноценной семейной жизнью, полной радости, счастья и гармонии.
15:57:38 20-01-2026
Если мужик после 30 лет живет с мамочкой, то это не очень нормально. Почему у него нет желания отсоединиться и строить свою жизнь? Значит ему это просто не надо.
А жить с его мамочкой ни одна нормальная женщина не захочет.
16:07:23 20-01-2026
Гость (15:57:38 20-01-2026)А жить с его мамочкой ни одна нормальная женщина не захочет. Так же как и с тобой и твоей мамочкой. Вы друг друга стоите!
16:16:49 20-01-2026
Гость (15:57:38 20-01-2026) Если мужик после 30 лет живет с мамочкой, то это не очень но... Смысл не в том что кто-то живет с мамой, может быть он или она за мамой ухаживает. А смысл в том что женщины в данной статье транслируют глубокое неуважительное отношение к мужчине и его близким родственникам. Соответственно "нафиг с пляжа" таких представительниц прекрасного пола.
18:40:53 20-01-2026
Гость (16:16:49 20-01-2026) Смысл не в том что кто-то живет с мамой, может быть он или о... с семьей мужа нужно иметь МИНИМАЛЬНЫЕ отношения. народная мудрость. Сын - для другой женщины!. Дочь - для твоей души
16:55:09 20-01-2026
Гость (15:57:38 20-01-2026) Если мужик после 30 лет живет с мамочкой, то это не очень но... А почему мужчина должен хотеть жить с матерью жены а не со своей?
17:17:58 20-01-2026
Гость (16:55:09 20-01-2026) А почему мужчина должен хотеть жить с матерью жены а не со с... Две разные женщины в одной квартире - это война и немцы, оно вам надо? )) Лучше жить вообще отдельно от родителей, своими силами и умом.
16:05:09 20-01-2026
Нищее население слабо строит семьи и совсем не размножается. Спасибо сами знаете какой Партии за это. Бензин по 60 рублей за литр легко убивает любую эрекцию.
16:09:46 20-01-2026
Ну если у мужика большой счет в банке, то девушке наверное и мамочка не помешает. Это я не про себя:) У меня все есть.
18:42:14 20-01-2026
Иванна (16:09:46 20-01-2026) Ну если у мужика большой счет в банке, то девушке наверное и... обычно и девушка в этом случае как бы не с помойки. крайне редко женятся на девах из другого социального слоя
16:21:13 20-01-2026
Дочки, пивные и винные бочки, а так-же с ребенком, как мамка, разведенки. Ждущие тех, кто погасит кредит. Да уж , выбор не велик
17:10:03 20-01-2026
Гость (16:21:13 20-01-2026) Дочки, пивные и винные бочки, а так-же с ребенком, как мамка... Я поэт, зовут Незнайка, от меня вам балалайка! А по сути - зачот )
16:26:00 20-01-2026
Видел ли хоть кто-то пример, чтобы молодая красивая девушка полюбила пенсионера и стала о нём заботится?
А вот если пенсионер имеет солидный счёт , то он уже не дед , а зая.
Это ли не двойные стандарты со стороны слабого пола?
17:00:13 20-01-2026
Гость (16:26:00 20-01-2026) Видел ли хоть кто-то пример, чтобы молодая красивая девушка ... Масик должен быть с деньгами.
17:17:08 20-01-2026
Гость (16:26:00 20-01-2026) Видел ли хоть кто-то пример, чтобы молодая красивая девушка ... Со стороны этого пола двойные стандарты - это даже не отклонение какое-то постыдное, не какое-то исключение. Это незыблемое правило, которое возведено в ранг догмы и стандарта матриархального общества. И не пробуйте даже возразить - женская солидарность в лице любой особи сметет вас с лица Земли как непременную угрозу их лживой монополии. А монополия эта страсть как боится быть свергнутой, ибо реальной ценности в повседневной жизни не имеет абсолютно никакой. В силу своей ограниченности в интеллекте и физической силе.
18:43:16 20-01-2026
Гость (17:17:08 20-01-2026) Со стороны этого пола двойные стандарты - это даже не отклон... правилу этому пара тысячелетий.
13:00:26 21-01-2026
Гость (16:26:00 20-01-2026) Видел ли хоть кто-то пример, чтобы молодая красивая девушка ... я вас удивлю и открою вам Омерику, но молодых красивых парней, которые очень любят богатых пенсионеров не меньше, а то и больше и это всегда так было, просто почему то об этом предпочитают скромно умалчивать и не светиться. Даже в советском фильме "Юность Петра" есть мимолетная сцена на эту тему.
18:53:03 21-01-2026
Гость (16:26:00 20-01-2026) Видел ли хоть кто-то пример, чтобы молодая красивая девушка ... Так и зрелая женщина с солидным счетом многим подходит. У таких и мужчины частенько моложе их.
18:56:23 21-01-2026
Гость (16:26:00 20-01-2026) Видел ли хоть кто-то пример, чтобы молодая красивая девушка ... Видел ли хоть кто-то пример, чтобы молодая красивая девушка полюбила пенсионера и стала о нём заботится?
Зачем бред нести?
А видел хоть кто-нибудь , чтобы молодой красивый парень полюбил пенсионерку и стал о ней заботиться?
19:55:24 21-01-2026
гость (18:56:23 21-01-2026) А видел хоть кто-нибудь , чтобы молодой красивый парень полюбил пенсионерку и стал о ней заботиться?
С ходу троих назову. Прилип Фарфоров, т.е Филька Киркоров, Максимка Алкин, т.е. Галкин и "Прошка Шаляпин", т.е Андрейка Захаренков. Про их красоту пусть девчонки думают конечно, но эта троица моложе своих "любимок"
16:32:18 20-01-2026
Девочки-корзиночки тоже "такое себе".
Бывает что в 25 лет только заказывают доставку еды и дома срач.
16:44:51 20-01-2026
просто в России разучились жить трехпоколенными семьями, когда вместе живут родители, дети и внуки. Подавай молодой семье сразу отдельную квартиру...На самом деле, жить вместе - очень экономно, есть взаимопомощь, уважение к старшим, воспитание правильное детей. Все помогают друг другу.
17:13:52 20-01-2026
гость (16:44:51 20-01-2026) просто в России разучились жить трехпоколенными семьями, ког... Правильный комментарий, не знаю кто минусит.
Раньше за счет этого и рожали много детей, пора родители на работе, детвора под присмотром бабушек-дедушек. И старикам не одиноко.
17:33:06 20-01-2026
гость (16:44:51 20-01-2026) просто в России разучились жить трехпоколенными семьями, ког... Сам живи в комнате в коммуналке за тряпочной ширмой от родителей.
Люди сейчас живут с родителями в основном по причине дороговизны и недоступности жилья. Кто-то копит на первый взнос по ипотеке, а кто-то вообще не имеет возможности накопить на свое жилье (например, платит алименты со свое небольшой зарплаты). Люди просто в нищете как жили, так и продолжают. И нас тут недавно "порадовали", что типа "тучные годы уже закончились". А они точно были?
21:41:30 20-01-2026
гость (16:44:51 20-01-2026) просто в России разучились жить трехпоколенными семьями, ког... Разучились.. Раньше на женщине держался климат в семье, и прежде чем отрыть рот и закатить истерику они мозг включали. А потом они решили что это вовсе не обязательно и энергозатратно, да и не подобает принцессам. Вот и..
16:57:14 20-01-2026
Большинство россиянок любят деньги и чтобы мужик все их проблемы решил.
А там пусть хоть с мамой, хоть с папой, хоть с прабабушкой живёт.
20:31:15 20-01-2026
Мужики будьте осторожны с женщинам прищепками
10:36:06 21-01-2026
Гость (16:05:09 20-01-2026) Нищее население слабо строит семьи и совсем не размножается.... О как, оказывается вся европа нищие.
13:11:28 21-01-2026
Гость (10:36:06 21-01-2026) О как, оказывается вся европа нищие.... Именно. Сорокалетние нищеброды с родителями живут. Цены на жильё в Европе видел? А на услуги? Вся Европа - это нищета.