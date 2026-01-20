Большинство россиянок не готовы строить отношения с "сыночками-корзиночками"

Речь идет о мужчинах, зависимых от матерей или живущих с родителями в зрелом возрасте

20 января 2026

Свидание, пара /Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Согласно статистическим данным, в России молодежь начинает жить независимо от родителей значительно раньше, чем в большинстве других стран, а именно в 21 год. В настоящее время данное правило соблюдают лишь 40% представителей поколения Z. Причиной более позднего наступления "взрослости" являются высокие цены на недвижимость, продолжительное обучение, сложность в начале профессионального пути и неустойчивая ситуация на рынке труда.

Многие российские девушки, участвовавшие в опросах, выражают негативное отношение к мужчинам в возрасте от 30 до 40 лет, которые все еще живут с родителями. Они не рассматривают их в качестве потенциальных партнеров, даже если те обладают умом или привлекательной внешностью.

«Тесная эмоциональная связь с матерью легко становится поводом для насмешек и навешивания ярлыков, от "маменькиного сынка" до более уничижительных прозвищ», – подчеркивает Татьяна Смак, эксперт Аналитического центра ВЦИОМ.

Чем моложе участница опроса, тем сильнее ее убежденность в том, что такой мужчина не обладает способностью самостоятельно принимать решения и избегает ответственности. Однако более зрелые женщины, особенно матери, считают вполне нормальным поддерживать эмоциональную и бытовую связь с сыновьями и ожидать от них внимания.

Таким образом, мужчины оказываются в затруднительном положении, разрываясь между необходимостью быть сильным и независимым супругом и оставаться заботливым сыном.

В отношении девушек ситуация противоположная: проживание с родителями не воспринимается молодыми людьми как признак незрелости. Они объясняют это наличием жизненного опыта у старшего поколения, их возрастом и ценностью советов, которые можно получить от них.