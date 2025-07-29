Ученые выяснили, что токсичные отношения ускоряют старение организма
Научное исследование доказало, что стресс от общения с неприятными людьми сокращает жизнь
29 июля 2025, 18:00, ИА Амител
Окружение, наполненное негативными людьми, не только ухудшает эмоциональное состояние, но и влияет на биологическое старение. К такому выводу пришли ученые из Университета Индианы, изучив ДНК-метки и социальные связи сотен участников, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на bioRxiv.
«Каждый четвертый человек в окружении участников описывался как источник стресса и напряжения. Около 60% респондентов признались, что имеют хотя бы одного такого знакомого», - отмечает издание.
Чем больше подобных контактов, тем быстрее стареет организм - особенно это заметно у тех, чье общение более чем наполовину состоит из стрессовых взаимодействий.
Наиболее опасными оказались амбивалентные отношения, где поддержка сочетается с негативом. Именно такие связи сильнее всего коррелировали с ускоренным старением, повышенным уровнем воспаления, хроническими заболеваниями, тревожностью, депрессией и ухудшением общего здоровья.
Ученые отмечают, что токсичные отношения действуют как хронический стресс, и их влияние требует внимания как со стороны медицины, так и социальной политики. Сокращение числа негативных контактов может стать важным шагом к более здоровой и долгой жизни.
18:13:14 29-07-2025
они все, рано или позно, становятся токсичными, конец один, плюс-минус.
не токсичные только в рекламе йогуртов и хлопьев
20:48:23 29-07-2025
Гость (18:13:14 29-07-2025) они все, рано или позно, становятся токсичными, конец один, ... Речь про энергетических паразитов.
Есть такое. Давно известно.
Знать надо, сопротивляться можно и нужно.
19:30:04 29-07-2025
Я от таких знакомых, и "друзей" давно избавился.... 😎🤗
08:55:39 30-07-2025
Рабочий день вообще сокращает жизнь на восемь часов.
Плюс токсичное начальство.
Придёшь домой - там вечно недовольная жена и орущие дети.
А потом "ах, он умер совсем молодым в пятьдесят лет".
Да ну какой молодой то? По уровню стресса год за пять. По сути 250 лет прожил по ощущениям и откинул копыта от вселенской усталости.
09:44:45 30-07-2025
врачувадзе (08:55:39 30-07-2025) Рабочий день вообще сокращает жизнь на восемь часов.Плюс... доктора знают какой самый лучший антидепрессант и поэтому просыхают редко.
09:56:38 30-07-2025
Однозначно!!!
12:59:44 30-07-2025
Если в отношениях затухает счастье, выгони старую бабу, загони в дом новую бабу помоложе - и жизнь опять заиграет разными красками.
13:06:30 30-07-2025
Гость (12:59:44 30-07-2025) Если в отношениях затухает счастье, выгони старую бабу, заго... главное чтобы здоровья хватило.