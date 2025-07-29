Научное исследование доказало, что стресс от общения с неприятными людьми сокращает жизнь

29 июля 2025, 18:00, ИА Амител

Мужчина и женщина обнимаются / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Окружение, наполненное негативными людьми, не только ухудшает эмоциональное состояние, но и влияет на биологическое старение. К такому выводу пришли ученые из Университета Индианы, изучив ДНК-метки и социальные связи сотен участников, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на bioRxiv.

«Каждый четвертый человек в окружении участников описывался как источник стресса и напряжения. Около 60% респондентов признались, что имеют хотя бы одного такого знакомого», - отмечает издание.

Чем больше подобных контактов, тем быстрее стареет организм - особенно это заметно у тех, чье общение более чем наполовину состоит из стрессовых взаимодействий.

Наиболее опасными оказались амбивалентные отношения, где поддержка сочетается с негативом. Именно такие связи сильнее всего коррелировали с ускоренным старением, повышенным уровнем воспаления, хроническими заболеваниями, тревожностью, депрессией и ухудшением общего здоровья.

Ученые отмечают, что токсичные отношения действуют как хронический стресс, и их влияние требует внимания как со стороны медицины, так и социальной политики. Сокращение числа негативных контактов может стать важным шагом к более здоровой и долгой жизни.