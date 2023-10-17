Жители края подали свыше 8,8 тыс. заявок на номинирование лучших из лучших

17 октября 2023, 08:00, ИА Амител

Участниками проекта "Народный знак качества" – самой народной премии, которую в третий раз проводят информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул, стали 496 алтайских компаний. Их номинировали сами жители региона.

Любимые кафе и рестораны, где проходят самые важные и веселые встречи, медцентры, где самые опытные врачи, образовательные организации и автосервисы, магазины – в 15 номинациях если не все, то очень многие сферы жизни, где мы обращаемся к услугам других людей – профессионалов.

В течение месяца мы проводили первый этап, когда заявить любимую компанию в любой категории мог каждый житель Алтайского края. За это время мы получили 8810 голосов. В номинанты попали как известные компании, настоящие гиганты своей отрасли, так и предприятия, только начинающие знакомить аудиторию со своей продукцией.

Вот-вот начнется второй этап – уже в среду, 18 октября, на сайте народныйзнаккачества.рф появятся шорт-листы – в каждой из 15 номинаций в них попадут по 10 компаний, которые вы номинировали чаще всего. А дальше – голосуем за победителя!

Альфа-Банк – стратегический партнер проекта.

Альфа-Банк – системно значимый частный банк, входящий в топ-5 крупнейших универсальных банков страны.



EXEED ЦЕНТР Альбион Моторс-Калинина – партнер проекта.

Альбион Моторс-Калинина – официальный дилер EXEED в Алтайском крае.

*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ).