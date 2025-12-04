НОВОСТИОбщество

"Борьба за контракты". Эксперт оценил слухи о замедлении интернета из-за старых кабелей

Бывший советник президента РФ сообщил amic.ru, что панические сообщения вызваны борьбой российских компаний с иностранцами за место на рынке

04 декабря 2025, 13:20, ИА Амител

Медленный интернет / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Медленный интернет / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Заявления об угрозе российскому интернету от устаревших оптоволоконных кабелей являются элементом конкурентной борьбы, никакой угрозы замедления работы Сети в нашей стране сегодня не существует, сообщил amic.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

Ранее сообщалось, что 50–70% российской оптоволоконной инфраструктуры, протянутой по направлению запад – восток, в 2025 году исчерпает свой гарантийный срок и станет причиной замедления интернета. Якобы речь идет примерно о 400 тыс. километров кабеля. Как утверждают специалисты, магистральные волоконно-оптические линии необходимы для обеспечения связью на больших расстояниях, поэтому могут возникнуть сложности. Впрочем, депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что сбоев работы интернета в России из-за износа оптоволокна не предвидится, назвав такие прогнозы "полной чушью", потому что срок службы кабелей составит еще минимум 50 лет.Герман Клименко отметил, что примерно 70% материала в России из Китая и никто не мешает его завозить. 

«Поэтому возникает вопрос борьбы за контракты. Думаю, игроки рынка хотят получить такой же приятный бонус, как закупка кабелей у отечественного производителя, хотя они и подороже, но закрывать заводы никому не хочется».

По мнению собеседника, налицо признаки конкурентной борьбы и сопутствующих публикаций в СМИ:

«Я недавно спрашивал мнение некоторых операторов, что они думают по этому поводу. И пришел к выводу, что информация о якобы грядущих сложностях, видимо, стала распространяться после недавней конференции провайдеров, которые занимаются прокладкой кабелей».

По словам собеседника, распространяемые сведения о количестве устаревшего кабеля коррелируются с объемом отечественного и импортного материала.

«Были озвучены данные, что 70% кабелей – китайские, 30% – наши. При этом какого-то дефицита не ожидается, ужас от того, что гарантийная эксплуатация какого-то количества подходит к концу, операторы не испытывают. Предстоит обычная плановая работа. Замедления интернета в регионах точно не ожидается», – заверил глава совета Фонда развития цифровой экономики.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

13:26:36 04-12-2025

"Герман Клименко отметил, что примерно 70% материала в Росии из Китая и никто не мешает его завозить."
Наша страна Россия.

  

Avatar Picture
Гость

13:33:39 04-12-2025

"никакой угрозы замедления работы Сети в нашей стране сегодня не существует" - врёт как дышит.

  

Avatar Picture
Гость

14:17:28 04-12-2025

Гость (13:33:39 04-12-2025) "никакой угрозы замедления работы Сети в нашей стране сегодн... Угрозы не существует, а замедление существует. Вот такая вот загогулина...

  

Avatar Picture
Гость

13:59:15 04-12-2025

Нужно выбросить всё иностранное и пользоваться нашим.

  

Avatar Picture
Гость

14:50:05 04-12-2025

Гость (13:59:15 04-12-2025) Нужно выбросить всё иностранное и пользоваться нашим.... Наверно, нет смысла спрашивать, что такое "наше" судя по реплике.

  

Avatar Picture
Гость

14:09:34 04-12-2025

Ватсап упал - это кабель виноват, телеграм упал - опять кабель виноват, про Ютуб даже не буду вспоминать... Эксперт не читает новости в которых другие эксперты говорят о другом. Блин, да он походу читать не умеет - кабЕль ему азбуку не прислал.

  

Avatar Picture
Гость

19:39:43 04-12-2025

Гость (14:09:34 04-12-2025) Ватсап упал - это кабель виноват, телеграм упал - опять кабе... Не понятно кто именно читать не умеет. Эксперт сказал, что в кабелях проблемы нет, срок эксплуатации значительно больше гарантийного срока, к его окончанию поддержка готова.
Что не так?

  

