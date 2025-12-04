"Борьба за контракты". Эксперт оценил слухи о замедлении интернета из-за старых кабелей

Бывший советник президента РФ сообщил amic.ru, что панические сообщения вызваны борьбой российских компаний с иностранцами за место на рынке

04 декабря 2025, 13:20, ИА Амител

Медленный интернет / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Заявления об угрозе российскому интернету от устаревших оптоволоконных кабелей являются элементом конкурентной борьбы, никакой угрозы замедления работы Сети в нашей стране сегодня не существует, сообщил amic.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

Ранее сообщалось, что 50–70% российской оптоволоконной инфраструктуры, протянутой по направлению запад – восток, в 2025 году исчерпает свой гарантийный срок и станет причиной замедления интернета. Якобы речь идет примерно о 400 тыс. километров кабеля. Как утверждают специалисты, магистральные волоконно-оптические линии необходимы для обеспечения связью на больших расстояниях, поэтому могут возникнуть сложности. Впрочем, депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что сбоев работы интернета в России из-за износа оптоволокна не предвидится, назвав такие прогнозы "полной чушью", потому что срок службы кабелей составит еще минимум 50 лет.Герман Клименко отметил, что примерно 70% материала в России из Китая и никто не мешает его завозить.

«Поэтому возникает вопрос борьбы за контракты. Думаю, игроки рынка хотят получить такой же приятный бонус, как закупка кабелей у отечественного производителя, хотя они и подороже, но закрывать заводы никому не хочется».

По мнению собеседника, налицо признаки конкурентной борьбы и сопутствующих публикаций в СМИ:

«Я недавно спрашивал мнение некоторых операторов, что они думают по этому поводу. И пришел к выводу, что информация о якобы грядущих сложностях, видимо, стала распространяться после недавней конференции провайдеров, которые занимаются прокладкой кабелей».

По словам собеседника, распространяемые сведения о количестве устаревшего кабеля коррелируются с объемом отечественного и импортного материала.