"Кусочек квартиры". Эксперт оценила идею покупать жилье не целиком, а квадратными метрами
Специалист по недвижимости заявила amic.ru, что предложение движения "Иван Чай" напоминает историю с облигациями советской эпохи
03 декабря 2025, 06:15, ИА Амител
Предложение продавать квартиры квадратными метрами без кредитной нагрузки вполне может быть реализовано, но с глубокой и детальной проработкой всех его аспектов, включая неприятные неожиданности, заявила amic.ru руководитель департамента городской и загородной недвижимости "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Мищенко.
Ранее общественно-политическое движение "Иван Чай" направило в Минстрой РФ предложение разрешить покупать жилье частями – метр за метром, без ипотеки и кредитов. Это позволило бы людям не тревожиться, что инфляция "съест" их сбережения, которые они копили на первоначальный взнос, а многие семьи и вовсе не могут накопить даже на взнос. Предлагается покупать отдельный квадратный метр у компании в новостройке в форме ваучера, акции или иным похожим способом.Елена Мищенко отметила, что идея, возможно, неплохая, однако на законодательном уровне следует обозначить все ее нюансы:
«Скажем, параметры квартиры, квадратные метры которой покупаются. Ведь стоимость метра жилплощади в Москве, Московской области и регионах страны сильно отличается. Даже в районах столицы нашей страны цена неоднородна».
Кроме того, следует предусмотреть различные непредвиденные ситуации, продолжает собеседница:
«Предположим, компания закрывается, обанкротилась, объединилась с другой компаний, разделилась, кто-то ее поглотил – что будет с купленными квадратными метрами, кто гарантирует человеку возврат денежных средств или обеспечение теми же метрами».
Инициатива движения "Иван Чай" по содержательности отчасти напоминает облигации советского периода, напоминает Елена Мищенко:
«Граждане собирали эти облигации, а потом обменивали на машину, на мебельную стенку, порой даже на квартиру. Вексельная схема была. Так что корни такого предложения лежат еще в советском периоде».
Поэтому в случае реализации этой инициативы требуется тщательно продумать все ее детали, настаивает эксперт.
«Потребуется система контроля в этой области, должен быть реестр таких покупок, чтобы человек был застрахован от различных неприятностей. Государство должно дать необходимые гарантии: если он осуществляет сделку, то причитающиеся квадратные метры точно получит. Но в целом история довольно интересная: можно, скажем, взять и подарить "кусочек квартиры" – например, детям на свадьбу, для дальнейшего роста», – заключает специалист по недвижимости.
Квартира имеет много параметров. Этаж, местоположение в городе, балкон, высота помещения, материал стен и др. Как увязывать все, продавая квадраты не существующих домов. Потом все будут хотеть верхний этаж, в центре и дом монолитный. А еще ваучеры у нас любят в бумажки превращаться. Утопия.
09:46:22 03-12-2025
поселите депутатов в такие кусочки , для примера
10:41:12 03-12-2025
Глупость.
11:04:11 03-12-2025
а следующий шаг будет как до революции, углы в аренду сдавать начнут
11:09:49 03-12-2025
Молодняк разводИте, а мы уже с государством в игры наигрались при любой власти!
11:40:19 03-12-2025
Мало обманутых дольщиков??
Продавать виртуальные квадратные метры, а потом вдруг объявить себя банкротом - хороший бизнес!!!