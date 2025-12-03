НОВОСТИНедвижимость

"Кусочек квартиры". Эксперт оценила идею покупать жилье не целиком, а квадратными метрами

Специалист по недвижимости заявила amic.ru, что предложение движения "Иван Чай" напоминает историю с облигациями советской эпохи

03 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Квартира / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru
Предложение продавать квартиры квадратными метрами без кредитной нагрузки вполне может быть реализовано, но с глубокой и детальной проработкой всех его аспектов, включая неприятные неожиданности, заявила amic.ru руководитель департамента городской и загородной недвижимости "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Мищенко.

Ранее общественно-политическое движение "Иван Чай" направило в Минстрой РФ предложение разрешить покупать жилье частями – метр за метром, без ипотеки и кредитов. Это позволило бы людям не тревожиться, что инфляция "съест" их сбережения, которые они копили на первоначальный взнос, а многие семьи и вовсе не могут накопить даже на взнос. Предлагается покупать отдельный квадратный метр у компании в новостройке в форме ваучера, акции или иным похожим способом.Елена Мищенко отметила, что идея, возможно, неплохая, однако на законодательном уровне следует обозначить все ее нюансы:

«Скажем, параметры квартиры, квадратные метры которой покупаются. Ведь стоимость метра жилплощади в Москве, Московской области и регионах страны сильно отличается. Даже в районах столицы нашей страны цена неоднородна».

Кроме того, следует предусмотреть различные непредвиденные ситуации, продолжает собеседница:

«Предположим, компания закрывается, обанкротилась, объединилась с другой компаний, разделилась, кто-то ее поглотил – что будет с купленными квадратными метрами, кто гарантирует человеку возврат денежных средств или обеспечение теми же метрами».

Инициатива движения "Иван Чай" по содержательности отчасти напоминает облигации советского периода, напоминает Елена Мищенко:

«Граждане собирали эти облигации, а потом обменивали на машину, на мебельную стенку, порой даже на квартиру. Вексельная схема была. Так что корни такого предложения лежат еще в советском периоде».

Поэтому в случае реализации этой инициативы требуется тщательно продумать все ее детали, настаивает эксперт.

«Потребуется система контроля в этой области, должен быть реестр таких покупок, чтобы человек был застрахован от различных неприятностей. Государство должно дать необходимые гарантии: если он осуществляет сделку, то причитающиеся квадратные метры точно получит. Но в целом история довольно интересная: можно, скажем, взять и подарить "кусочек квартиры" – например, детям на свадьбу, для дальнейшего роста», – заключает специалист по недвижимости.

