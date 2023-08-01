Брат Коксаки. Из-за какого вируса массово болеют дети по всей России?

Если ротавирус чаще встречается в холодное время года, то энтеровирусы проявляют максимальную активность летом и осенью, говорит главный детский инфекционист региона Галина Филиппова. Всего в мире известно более тысячи его штаммов и Коксаки – лишь один из них. Однако в Алтайском крае чаще всего встречаются другие подвиды энтеровирусов. Но объединяет их все одно – механизм передачи. Он может быть контактный, пищевой, но чаще всего – водный. "Поймать" его запросто можно во время купания в непроточных водоемах, например, в бассейне или озере.



"Коксаки – это определенный серотип энтеровирусов. Он встречается в Турции, Вьетнаме, Таиланде, а также южных регионах России. В Алтайском крае такие случаи единичны. У нас встречаются другие серотипы энтеровирусов. Их еще называют болезнь "рука-нога-рот". На ладонях и стопах появляются пузырьковые высыпания. Могут они появиться и на ягодицах. При этом дети могут чувствовать себя хорошо. Есть еще одна форма, когда такие высыпания появляются и на горле. Также может начаться диарея и подняться высокая температура", – рассказывает о симптомах Галина Филиппова.

В начале развития заболевания некоторые ошибочно еще путают этот вирус с ветрянкой, но для нее не характерно поражение ладоней и стоп. Этим она и отличается от энтеровируса, подчеркивает врач высшей категории.