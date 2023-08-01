Брат Коксаки. Из-за какого вируса массово болеют дети по всей России?
В Алтайском крае растет число заразившихся энтеровирусной инфекцией
01 августа 2023, 09:01, Ирина Киселева
В Алтайском крае, как и по России в целом, наблюдается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Эту болезнь многие (даже медики) ошибочно принимают за вирус Коксаки. Главный детский инфекционист Галина Филиппова amic.ru успокаивает: симптомы действительно похожи и все-таки "алтайский вариант" отличается и протекает более мягко. Однако и он доставляет немало проблем, поэтому каждому важно знать, как от него защититься. Об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Что такое энтеровирус, которым сейчас повально болеют дети в Алтайском крае?
Если ротавирус чаще встречается в холодное время года, то энтеровирусы проявляют максимальную активность летом и осенью, говорит главный детский инфекционист региона Галина Филиппова. Всего в мире известно более тысячи его штаммов и Коксаки – лишь один из них. Однако в Алтайском крае чаще всего встречаются другие подвиды энтеровирусов. Но объединяет их все одно – механизм передачи. Он может быть контактный, пищевой, но чаще всего – водный. "Поймать" его запросто можно во время купания в непроточных водоемах, например, в бассейне или озере.
"Коксаки – это определенный серотип энтеровирусов. Он встречается в Турции, Вьетнаме, Таиланде, а также южных регионах России. В Алтайском крае такие случаи единичны. У нас встречаются другие серотипы энтеровирусов. Их еще называют болезнь "рука-нога-рот". На ладонях и стопах появляются пузырьковые высыпания. Могут они появиться и на ягодицах. При этом дети могут чувствовать себя хорошо. Есть еще одна форма, когда такие высыпания появляются и на горле. Также может начаться диарея и подняться высокая температура", – рассказывает о симптомах Галина Филиппова.
В начале развития заболевания некоторые ошибочно еще путают этот вирус с ветрянкой, но для нее не характерно поражение ладоней и стоп. Этим она и отличается от энтеровируса, подчеркивает врач высшей категории.
И чем лечить этот энтеровирус?
Инфекционист отмечает: специфического лечения для энтеровирусной инфекции не существует, так как препаратов с прямым действием, как, например, при гриппе, на сегодняшний день нет. Поэтому при лечении используются иммунные препараты, которые действуют через систему интерферонов. Но принимать их нужно только с назначения врача.
Кроме того, назначается симптоматическая терапия. Если температура высокая, ее сбивают жаропонижающими препаратами. Если есть диарея, назначают сорбенты и при необходимости – пробиотики.
"При сыпи специальные антигистаминные препараты принимать не нужно, потому что ее генез не аллергический. Она пройдет сама. Антисептики, такие как фукорцин или зеленка, назначают только в том случае, если при сыпи идет отслойка верхнего слоя эпидермиса – образуются язвочки, которые лопаются. Они могут стать "входными воротами" для инфекции, и прижигать такие ранки необходимо, чтобы не допустить попадания микробов и наслоения вторичной инфекции. И, как следствие, осложнений", – объясняет Галина Филиппова.
Ребенок считается незаразным после того, как у него нормализовалась температура, улучшилось самочувствие и состояние кожи, если были высыпания.
А это точно не Коксаки?
Инфекционист отмечает, что при наших вариантах энтеровируса у детей во время болезни шелушатся и облазят руки и стопы – последствия лопнувших пузырьков. Никаких особых проблем это не доставляет. При вирусе Коксаки поражение эпидермиса настолько глубокое, что слезают даже ногти, наступать на ноги невозможно, потому что это причиняет сильную боль. Если таких проблем нет, это точно не Коксаки.
"В любом случае, диагноз "энтеровирусная инфекция" ставят только тогда, когда возбудитель обнаруживается в стерильной среде – в крови либо в ликворе (спинномозговая жидкость, – прим. ред.). В остальных случаях диагноз неправомочен. Мы можем только предполагать, что это он. Как правило, это вспышечная заболеваемость", – говорит Галина Филиппова.
Эксперт отмечает, что куда опаснее и тяжелее Коксаки еще одна из форм энтеровируса – серозный энтеровирусный менингит. И добавляет, что есть "красные флаги", при которых скорую помощь нужно вызывать незамедлительно. Это интенсивная головная боль, повторная рвота, не приносящая облегчения, судороги, ребенок начинает бредить, стойкая температурная реакция (39 градусов и выше), которая слабо отвечает на жаропонижающие и держится более шести часов.
Взрослые им могут заболеть?
Как уберечь от этих вирусов себя и детей?
Специфических мер профилактики не существует, поэтому важно соблюдать обычные правила гигиены. Спасет элементарное мытье рук. Только делайте это на совесть.
Старайтесь избегать контакта с инфицированными людьми. А если энтеровирусом заболел кто-то из вашей семьи, нужно провести влажную уборку квартиры и особое внимание уделить детским игрушкам (если болеет ребенок), дверным ручкам и другим контактным поверхностям.
"Но чаще всего дети заражаются именно в бассейнах и водоемах со стоячей водой. При купании они заглатывают воду и вирус попадает в организм. Объяснить малышам, что этого нельзя делать, – крайне сложно", – говорит Галина Филиппова.
10:03:53 01-08-2023
Основные очаги всякого рода вирусной и бактериальной заразы - "элитарные" стекловатники, где помимо ярко выраженных очагов массового заражения - лифтов, заражение массово происходит через совместную вентиляцию, по которой помимо запахов соседских кухонь и туалетов распространяются соседские вирусы, бактерии и грибки. Такого нет ни в хрущёбах, ни в сталинках, так презираемых "элитарными" жертвами ЕГЭ.
13:54:11 01-08-2023
Гость (10:03:53 01-08-2023) Основные очаги всякого рода вирусной и бактериальной заразы ... сколько в вас злости "зарыто", сходите к психологу, смените работу, гуляйте больше
14:05:16 01-08-2023
гостьЯ (13:54:11 01-08-2023) сколько в вас злости "зарыто", сходите к психологу, смените ... А что это вас так зацепило?То о чём он говорит явно заслуживает внимания и изучения.А если окажется ,что это так и есть,то тогда вам надо в дурку?Тоже, видно, ботенькой подрабатываете?
20:10:01 01-08-2023
Афиноген (14:05:16 01-08-2023) А что это вас так зацепило?То о чём он говорит явно заслужив... То, что он говорит, явно заслуживает помещения данного субъекта в психклинику. Не исключено, что на этой почве у него окончательно сорвет башню и он начнет кидаться на людей с ножом.
08:40:21 02-08-2023
Гость (20:10:01 01-08-2023) То, что он говорит, явно заслуживает помещения данного субъ... Откуда такие прогнозы?Что за бред?То ,о чём он говорит ,разве не имеет место ?Вы,однако,наверно заинтересованный какой то?Я не вижу ничего абсурдного в том ,что ,по его мысли ,многоэтажные дома являются действительно рассадником заразы.Оспорьте это утверждение.
10:24:23 01-08-2023
В моё время об энтеровирусе слыхом не слыхивали и никто не болел.А часом это зараза не искусственного происхождения ,как тот же ковид?Запустили сюда нам "друзья -партнёры" своё биологическое оружие ,а мы и ума дать не можем-чем лечить и как противодействовать.У наших врагов как обстоит с этим дело?Или у них,как всегда,иммунитет?
12:11:44 01-08-2023
Афиноген (10:24:23 01-08-2023) В моё время об энтеровирусе слыхом не слыхивали и никто не б... А в прекрасной какраньшии еще и рака не было, а также РАС и много чего еще. Просто были юродивые и деревенские дурачки. И помирал народ в 39 лет от "престарелости" и "природной обветшалости". А, еще депрессий этих ваших не было. А что топились да на конюшнях вешались - это просто от тоски. А так да, до 300 лет жили. И ни на что не жаловались.
12:46:10 01-08-2023
А вы ,батенька,похоже ботенька?