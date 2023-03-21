Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном

По мнению эксперта, их использование приведёт к поражениям людей и местности, заражению почвы, а также резкому росту числа онкологических заболеваний среди населения

21 марта 2023, 21:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Использование Украиной боеприпасов с обеднённым ураном, которые Киев может получить от Великобритании, приведёт к поражению людей и местности, заражению почвы, а также резкому росту числа онкологических заболеваний среди населения. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, это "не ядерная война", однако использование таких боеприпасов приведёт к серьёзным поражениям людей.

"Заражается земля, всё, что на ней вырастает, становится опасным для человека. То же делали американцы, когда бомбили Югославию. В итоге до сих пор многие люди там страдают белокровием и онкозаболеваниями", – заявил эксперт.

Литовкин назвал маловероятным нанесение ударов подобными боеприпасами по территории Центральной России. По его мнению, они будут использоваться в новых регионах – Донецке, Луганске, Запорожской и Херсонской областях. Он отметил, что Россия не применяет подобного вооружения на Украине.