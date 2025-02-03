Праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся с 2 по 4 ноября

03 февраля 2025, 11:44, ИА Амител

Люди на работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Только одна шестидневная рабочая неделя ждет россиян в 2025 году – с 27 октября по 1 ноября, сообщает РИА Новости.

Трудиться шесть дней предстоит из-за того, что выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября.

"При этом рабочий день 1 ноября будет коротким", – отметила директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

Праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся с 2 по 4 ноября.