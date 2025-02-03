Одна шестидневная рабочая неделя ждет россиян в 2025 году
Праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся с 2 по 4 ноября
03 февраля 2025, 11:44, ИА Амител
Люди на работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Только одна шестидневная рабочая неделя ждет россиян в 2025 году – с 27 октября по 1 ноября, сообщает РИА Новости.
Трудиться шесть дней предстоит из-за того, что выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября.
"При этом рабочий день 1 ноября будет коротким", – отметила директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
Праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся с 2 по 4 ноября.
11:47:50 03-02-2025
Более насущной информации нет, видимо)))))))))))))
13:33:42 03-02-2025
Как надели эти карикатуры из нейросети, сами то карандашиком не умеем раисовать
15:43:08 03-02-2025
Гость (13:33:42 03-02-2025) Как надели эти карикатуры из нейросети, сами то карандашиком... А зачем?
"Вкалывают роботы, а не человек"
🤣