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Одна шестидневная рабочая неделя ждет россиян в 2025 году

Праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся с 2 по 4 ноября

03 февраля 2025, 11:44, ИА Амител

Люди на работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Люди на работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Только одна шестидневная рабочая неделя ждет россиян в 2025 году – с 27 октября по 1 ноября, сообщает РИА Новости.

Трудиться шесть дней предстоит из-за того, что выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября.

"При этом рабочий день 1 ноября будет коротким", – отметила директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

Праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся с 2 по 4 ноября.

праздники Работа

Комментарии 3

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Гость

11:47:50 03-02-2025

Более насущной информации нет, видимо)))))))))))))

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Гость

13:33:42 03-02-2025

Как надели эти карикатуры из нейросети, сами то карандашиком не умеем раисовать

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Кхм...

15:43:08 03-02-2025

Гость (13:33:42 03-02-2025) Как надели эти карикатуры из нейросети, сами то карандашиком... А зачем?
"Вкалывают роботы, а не человек"
🤣

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