Россиянам рассказали, как пережить предстоящую шестидневку

Работать предстоит с 23 по 28 декабря

21 декабря 2024, 17:31, ИА Амител

Фото: Adrian Swancar / unsplash.com

Доктор психологических наук Сергей Зинин советует для подготовки к длинной рабочей неделе распределить нагрузку и не трудиться на износ.

В беседе с "Лентой.ру" он предупредил, что чрезмерные усилия в начале недели могут привести к усталости.

Для хорошего самочувствия нужно спать по восемь-девять часов, правильно питаться и не пренебрегать физической активностью, делая, например, десятиминутные разминки.

Также нельзя заниматься делами вне работы, так как это мешает полноценному отдыху. Чтение, принятие ванны или общение с близкими помогут отвлечься и восстановить силы, отметил Зинин.

С 23 по 28 декабря россиян ждет шестидневная рабочая неделя. За счет этого 30 и 31 декабря будут выходными.