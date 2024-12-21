Россиянам рассказали, как пережить предстоящую шестидневку
Работать предстоит с 23 по 28 декабря
21 декабря 2024, 17:31, ИА Амител
Доктор психологических наук Сергей Зинин советует для подготовки к длинной рабочей неделе распределить нагрузку и не трудиться на износ.
В беседе с "Лентой.ру" он предупредил, что чрезмерные усилия в начале недели могут привести к усталости.
Для хорошего самочувствия нужно спать по восемь-девять часов, правильно питаться и не пренебрегать физической активностью, делая, например, десятиминутные разминки.
Также нельзя заниматься делами вне работы, так как это мешает полноценному отдыху. Чтение, принятие ванны или общение с близкими помогут отвлечься и восстановить силы, отметил Зинин.
С 23 по 28 декабря россиян ждет шестидневная рабочая неделя. За счет этого 30 и 31 декабря будут выходными.
18:51:41 21-12-2024
А лучше "положить"на всю эту работу,по возможности......
21:55:32 21-12-2024
Гость (18:51:41 21-12-2024) А лучше "положить"на всю эту работу,по возможности......... Вашими бы да пиво пить...
12:26:34 22-12-2024
Взять отпуск!
17:22:36 22-12-2024
ну те, кто действительно страдал от обязаловки, давно имеют свое дело и улетели в выходные в Тай, Дубаи, Гоа и проч. А те, кто якобы "страдает", так, на публику, на самом деле нуждаются во внешних командах и живут от звонка до звонка по своей же потребности
IQ такой, они выше него не смогут, поэтому и пашут в найме
14:45:56 23-12-2024
Вот проблема то, рабочая суббота и как же ее пережить ))))