Эксперт предрек скачок цен на нефть и "далее по цепочке" из-за конфликта в Венесуэле

Трудности будут со снабжением бензином и дизельным топливом

03 января 2026, 18:00, ИА Амител

Экономика / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Конфликт между США и Венесуэлой затруднит поставки бензина и дизельного топлива в Европу, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Напомним, в субботу, 3 января, США нанесли удар по целям на территории Венесуэлы. Эта ситуация, по мнению эксперта, может привести к скачку цен на нефть до 70–80 долларов за баррель.

«Венесуэла добывает довольно большое количество нефти, но она тяжелая, и смешивают ее с более легкими сортами и затем поставляют в США», – указал Хазанов.

Из-за атак, во-первых, прекратятся отгрузки тяжелой нефти, во-вторых, усложнится судоходство в этом районе.