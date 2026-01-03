Эксперт предрек скачок цен на нефть и "далее по цепочке" из-за конфликта в Венесуэле
Трудности будут со снабжением бензином и дизельным топливом
03 января 2026, 18:00, ИА Амител
Конфликт между США и Венесуэлой затруднит поставки бензина и дизельного топлива в Европу, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Напомним, в субботу, 3 января, США нанесли удар по целям на территории Венесуэлы. Эта ситуация, по мнению эксперта, может привести к скачку цен на нефть до 70–80 долларов за баррель.
«Венесуэла добывает довольно большое количество нефти, но она тяжелая, и смешивают ее с более легкими сортами и затем поставляют в США», – указал Хазанов.
Из-за атак, во-первых, прекратятся отгрузки тяжелой нефти, во-вторых, усложнится судоходство в этом районе.
«И трудности будут со снабжением бензином и дизельным топливом, как в США, так и в Европе, куда американцы немало нефтепродуктов поставляют. Соответственно, дальше пойдут вверх сырые товары, цветные металлы и так далее. То есть все по цепочке», – заключил Хазанов.
18:31:26 03-01-2026
Индия оттуда нафту покупает... Но цены скекнут у нас. Впрочем как обычно.
23:36:15 04-01-2026
вообще поровну. лишь-бы наши не вкупились " помогать" союзнику