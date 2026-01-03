Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы. Что известно

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле

03 января 2026, 15:45, ИА Амител

Удары по целям внутри Венесуэлы / Фото: Shot

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на CBS News.

В Каракасе прогремело более семи взрывов, пишет АР. Местные жители сообщили об ударах в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Южная часть города обесточена, недалеко от нее находится крупная военная база, сообщает Reuters.

Жители столицы Венесуэлы сообщили о звуках выстрелов в нескольких районах города, а также в других близлежащих населенных пунктах.

Российское посольство не пострадало в результате взрывов в Каракасе, сообщает посол РФ. Организованных туристов из РФ в Каракасе нет, сообщает АТОР.

Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле, отмечает Fox News.

МИД РФ в ближайшее время сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы, заявила ТАСС Мария Захарова.

Президент Колумбии призвал провести срочное заседание ООН.

Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес, по предварительной информации, был убит в результате американского удара по его дому в Каракасе.

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле. В местном МИД сообщили, что страна оставляет за собой право на законную оборону для защиты народа и территории. Вооруженные силы страны развернуты.