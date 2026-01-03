НОВОСТИПолитика

Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы. Что известно

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле

03 января 2026, 15:45, ИА Амител

Удары по целям внутри Венесуэлы / Фото: Shot

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на CBS News.

В Каракасе прогремело более семи взрывов, пишет АР. Местные жители сообщили об ударах в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Южная часть города обесточена, недалеко от нее находится крупная военная база, сообщает Reuters.

Жители столицы Венесуэлы сообщили о звуках выстрелов в нескольких районах города, а также в других близлежащих населенных пунктах.

Российское посольство не пострадало в результате взрывов в Каракасе, сообщает посол РФ. Организованных туристов из РФ в Каракасе нет, сообщает АТОР.

Белый дом подтвердил, что США наносят удары по Венесуэле, отмечает Fox News.

МИД РФ в ближайшее время сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы, заявила ТАСС Мария Захарова.

Президент Колумбии призвал провести срочное заседание ООН.

Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес, по предварительной информации, был убит в результате американского удара по его дому в Каракасе.

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле. В местном МИД сообщили, что страна оставляет за собой право на законную оборону для защиты народа и территории. Вооруженные силы страны развернуты.

Комментарии 29


Гость

15:51:15 03-01-2026

Не завидная судьба диктаторов.

  


Гость

17:30:11 03-01-2026

Гость (15:51:15 03-01-2026) Не завидная судьба диктаторов.... Особенно учитывая то, что любого правителя могут объявить диктатором, если сложится конъюнктура)))

  


Гость

18:05:42 03-01-2026

Гость (17:30:11 03-01-2026) Особенно учитывая то, что любого правителя могут объявить ди... Каждого неугодного и непослушного президента называют диктатором и террористом. И все. Можно нападать, никто слова против не скажет

  


???

17:05:40 03-01-2026

А где европейский вой о нападении на свободную Венесуэлу? Где мировое осуждение? Где санкции против США? Или тут совсем другое?

  


Гость

17:34:07 03-01-2026

Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес, по предварительной информации, был убит в результате американского удара по его дому в Каракасе.//////
грамотное начало, не сопли жуют

  


Гость

18:06:25 03-01-2026

Гость (17:34:07 03-01-2026) Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес, по предварительной ... Вроде бы опровергли, жив

  


Гость

17:35:48 03-01-2026

Гегемон беспределит.
Перекраивает планету в свою пользу.
Право сильного.
И наплевать ему на всех.
Сразу разбомбили министерство обороны.
А в Киеве все здания целы и министры оберегаются...

  


Гость

17:40:23 03-01-2026

Ответка на США полетит?

  


Гость

17:42:20 03-01-2026

США захватили и вывезли к себе президента Венесуэлы Мадуро.

  


Гость

19:25:39 03-01-2026

Гость (17:42:20 03-01-2026) США захватили и вывезли к себе президента Венесуэлы Мадуро.... Следующий Иран, там народ восстал. Остался КНДРЫ. Друзья уходят в не бытье.

  


Гость

09:41:41 04-01-2026

Гость (19:25:39 03-01-2026) Следующий Иран, там народ восстал. Остался КНДРЫ. Друзья ухо... Забыл ещё одну страну написать...)

  


Гость

18:05:56 03-01-2026

Трамп заявил, что Мадуро с женой захвачены и вывезены из страны. Министра обороны уничтожили. Теперь посмотрим, как будет организована оборона, если нейтрализовали президента и обезглавили военных. Что характерно, про белые перчатки Дональд ничего не говорит…

  


гость

19:15:10 03-01-2026

А вот знаете, нам тоже сопли не надо жевать. Убрать как Трамп десятка 30-40 оголтелых нацистских уродов. Давно это сделать надо было.

  


Гость

23:34:58 03-01-2026

гость (19:15:10 03-01-2026) А вот знаете, нам тоже сопли не надо жевать. Убрать как Трам... если бы сразу в 2022, уже давно был бы мир

  


Гость

19:32:40 03-01-2026

Чем не разбойник этот Дядя Сэм,
Чья "крыша", видно, съехала совсем!?

  


Гость

19:48:07 03-01-2026

Жизнь становится интереснее, жизнь становится веселей. Весь мир в труху, но позже... Мне кажется после ковида многие люди посходили с ума.

  


Внимательный из Б

21:15:37 03-01-2026

Аплодирую стоя, блестящая СВО! Берите пример! Диктатор должен сидеть.

  


Гость

21:46:10 03-01-2026

МИД РФ в ближайшее время сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы, заявила ТАСС Мария Захарова//// Сколько ждать, недель, месяц?

  


Гость

23:26:38 03-01-2026

Гость (21:46:10 03-01-2026) МИД РФ в ближайшее время сделает заявление в связи с агресси... Полтора часа потребовалось взять, упаковать и отвезти в штаты? На рекорд Гиннеса тянет.

  


Гость

00:23:40 04-01-2026

Гость (21:46:10 03-01-2026) МИД РФ в ближайшее время сделает заявление в связи с агресси... кстати такой же вопрос, на главу государства налетело 91 беспилотника. В новостях наш военный передает американскому военному атташе мозги от одного и все улыбаются. Реакция мида якобы мы дадим ответ, что, где, когда? А если бы долетели?????? Может быть я совем глупый и чего то не понимаю, но по моему это перебор и все красные линии давным давно перейдены были. Они " враги" посмотрели как работает наше ПВО и посмотрели на реакцию общества, но так как наше общество не субъект политики (мое личное ИМХО), и оно повиляло хвостиком, не более. Да к тому же внятного ответа не последовало. И когда смотришь как на вертолетах забирают главу государства, которого обвиняют по законам другого государства в нарушении их закона то ну я просто развожу руками......

  


Гость

08:21:27 04-01-2026

Гость (00:23:40 04-01-2026) кстати такой же вопрос, на главу государства налетело 91 бес... Только почему крестьяне окрестных деревень и городов не слышали рокот91 беспилотника и не слышали и не видели работу наших ПВО?

  


Гость

00:55:07 04-01-2026

Россия, Китай и весь мир наложат САНКЦИИ на США? Или ограничатся заявлениями?

  


гость

08:55:46 04-01-2026

Гость (00:55:07 04-01-2026) Россия, Китай и весь мир наложат САНКЦИИ на США? Или огранич... Да, БРИКСу пора выходить на сцену мировую и слово сказать в защиту мира и санкции наложить - перестать торговать с Америкой ресурсами

  


Гость

09:58:16 04-01-2026

гость (08:55:46 04-01-2026) Да, БРИКСу пора выходить на сцену мировую и слово сказать в ... Скажи дорогой, куда страны БРИКС повезут свои ресурсы, сами себе?

  


Гость

13:22:24 04-01-2026

Гость (09:58:16 04-01-2026) Скажи дорогой, куда страны БРИКС повезут свои ресурсы, сами ... а они и возят ресурсы сами себе, страны то огромные, рынок бездонный

  


Гость

19:57:14 04-01-2026

Гость (13:22:24 04-01-2026) а они и возят ресурсы сами себе, страны то огромные, рынок б... Скажи, какие ресурсы Россия закупает в БРИКСе?

  


Горожанин.

06:59:28 04-01-2026

"Миролюбие" Трампа. Бандит есть бандит, отпрыск бандитов Европы и всего мира, переехавших когда-то в США.

  


гость

08:58:44 04-01-2026

теперь любое государство, несогласное с политикой Трампа, дет участь Венесуэлы. Трамп явно безумец. Но теперь ему придется в бункере сидеть.

  


гость

18:27:56 04-01-2026

А ЧО НАЧАЛОСЬ-ТО, объясните мне, политически неграмотному.

  

