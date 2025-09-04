Трамп потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти
По его мнению, следует усилить давление на Китай
04 сентября 2025, 21:55, ИА Амител
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров полностью прекратить закупки российской нефти во время телефонных переговоров 4 сентября. Как сообщает "Ъ", об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
По данным источника, Трамп заявил, что закупки нефти ЕС принесли России "1,1 млрд евро за год", и призвал усилить экономическое давление на Китай за поддержку российской спецоперации на Украине.
Переговоры проходили в формате видеоконференции с участием европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского. Обсуждались вопросы будущих гарантий безопасности в рамках мирного урегулирования.
02:04:54 05-09-2025
России надо начинать скупать товар у конкурентов
08:31:14 05-09-2025
С утра включаю телевизор только для того, что бы узнать любит сегодня Трамп Путина или не любит.
08:46:26 05-09-2025
Кому сказал Трамп? Венгрии и Словакии? Это друзья России.