Трамп потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти

По его мнению, следует усилить давление на Китай

04 сентября 2025, 21:55, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров полностью прекратить закупки российской нефти во время телефонных переговоров 4 сентября. Как сообщает "Ъ", об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным источника, Трамп заявил, что закупки нефти ЕС принесли России "1,1 млрд евро за год", и призвал усилить экономическое давление на Китай за поддержку российской спецоперации на Украине.

Переговоры проходили в формате видеоконференции с участием европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского. Обсуждались вопросы будущих гарантий безопасности в рамках мирного урегулирования.