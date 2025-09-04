НОВОСТИОбщество

Трамп потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти

По его мнению, следует усилить давление на Китай

04 сентября 2025, 21:55, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров полностью прекратить закупки российской нефти во время телефонных переговоров 4 сентября. Как сообщает "Ъ", об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным источника, Трамп заявил, что закупки нефти ЕС принесли России "1,1 млрд евро за год", и призвал усилить экономическое давление на Китай за поддержку российской спецоперации на Украине.

Переговоры проходили в формате видеоконференции с участием европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского. Обсуждались вопросы будущих гарантий безопасности в рамках мирного урегулирования.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

02:04:54 05-09-2025

России надо начинать скупать товар у конкурентов

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:31:14 05-09-2025

С утра включаю телевизор только для того, что бы узнать любит сегодня Трамп Путина или не любит.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:26 05-09-2025

Кому сказал Трамп? Венгрии и Словакии? Это друзья России.

  -1 Нравится
Ответить
