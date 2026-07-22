Курьера насмерть сбили на Павловском тракте в Барнауле
Из-за аварии движение в сторону города затруднено
22 июля 2026, 17:08, ИА Амител
Курьера насмерть сбили в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле насмерть сбили курьера на пересечении Павловского тракта и улицы Звездной, сообщает "Инцидент Барнаул".
«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренные службы и скорая помощь. Из-за аварии движение в сторону города затруднено. Очевидцы сообщают, что проезд возможен только по обочине», — говорится в сообщении.
Судя по фото с места происшествия, погибший — курьер. Рядом лежит специальная сумка зеленого цвета и мопед — на таких часто передвигаются доставщики.
19:17:04 22-07-2026
Печально.
Как они гоняют по проезжей части - рано или поздно такое обязано было случиться.
21:03:24 22-07-2026
Гость (19:17:04 22-07-2026) Печально.Как они гоняют по проезжей части - рано или поз... Они и не по проезжей части так же носятся и их не видно, низенькие мопедики с сиденьем, из-за седана не увидишь.
21:47:53 22-07-2026
Гонец не пришел.
Это не рок-н-ролл...
22:02:01 22-07-2026
справедливости ради водители авто тоже гоняют. Не озвучили, кто виноват в конкретно этом случае?
22:21:54 24-07-2026
Гость (22:02:01 22-07-2026) справедливости ради водители авто тоже гоняют. Не озвучили,... Гоняют и нарушают, но так как чудят двухколесные на машине даже не получится при всем 30 летнем опыте, этих еще и не видно и не слышно до последнего. Большинство четырехколесных хотя бы какую-то часть ПДД знают, а двухколесные как будто с Суворова на встречу с богом опаздывают.
00:31:05 23-07-2026
Сокращать надо доставки. Сами ходите по магазинам. Барство какое-то.
08:53:55 23-07-2026
Курьер поворачивал и не пропустил машину. Наказание для курьера - мгновенная смерть.
09:55:37 23-07-2026
Гость (08:53:55 23-07-2026) Курьер поворачивал и не пропустил машину. Наказание для курь... вам тоже желаю такого наказания за данный комментарий
10:41:51 23-07-2026
Гость (09:55:37 23-07-2026) вам тоже желаю такого наказания за данный комментарий... Тоже хрустик ? Соблюдайте ПДД и вас не будут раскатывать по асфальту