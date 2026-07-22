Курьера насмерть сбили на Павловском тракте в Барнауле

Из-за аварии движение в сторону города затруднено

22 июля 2026, 17:08, ИА Амител

Курьера насмерть сбили в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле насмерть сбили курьера на пересечении Павловского тракта и улицы Звездной, сообщает "Инцидент Барнаул".

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренные службы и скорая помощь. Из-за аварии движение в сторону города затруднено. Очевидцы сообщают, что проезд возможен только по обочине», — говорится в сообщении.

Судя по фото с места происшествия, погибший — курьер. Рядом лежит специальная сумка зеленого цвета и мопед — на таких часто передвигаются доставщики.