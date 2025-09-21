"Газель" сбила курьера службы доставки на электросамокате в Барнауле

Подробности рассказали в городской Госавтоинспекции

21 сентября 2025, 09:03, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

20 сентября в Барнауле произошло ДТП с участием курьера на электросамокате. На улице 65 лет Победы около 10:45 водитель грузовой "Газели" поворачивал во двор и сбил 19-летнего молодого человека, двигавшегося навстречу на самокате.

По данным Госавтоинспекции, пострадавший курьер получил травмы, однако госпитализация ему не понадобилась – медицинская помощь была оказана на месте.

Сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

