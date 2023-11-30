Будет ли ГИБДД выписывать штрафы за летнюю резину зимой?

ГИБДД пообещала не наказывать за летние шины зимой несмотря на то, что санкция есть в КоАП

30 ноября 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Запрет на эксплуатацию летних шин на автомобилях вступает в силу с 1 декабря и продлится до конца зимы. Согласно постановлению кабмина, езда на резине не по сезону будет считаться неисправностью машины, а за это нарушение грозит штраф. При этом глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что наказывать ведомство никого не будет. К чему готовиться водителям, читайте на amic.ru.

Что изменилось в законодательстве?

1 сентября 2023 года в России существенно расшился список неисправностей, с которыми эксплуатация легковушек и небольших грузовиков (до 3,5 тонны) запрещена. В том числе были введены ограничения на езду на шиповках летом и за летнюю резину – зимой. Если конкретнее, то эксплуатация шипованной резины стала недопустима в июне, июле и августе, а использование летних шин запрещено в декабре, январе и феврале.

Статья 12.5 КоАП предполагает за такое нарушение либо предупреждение, либо наложение штрафа в размере 500 рублей. Задержание автомобиля с эвакуацией и направлением на штрафстоянку законом не предусмотрено.

На фоне новых штрафов в России на 50% увеличился спрос на зимние шины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным "Авито", чаще всего россияне выбирают шипованные шины: 68% от общих продаж в категории. Средний чек покупки нового зимнего комплекта составляет 27,3 тыс. руб., б/у – 18,7 тыс. руб.

А почему глава ГИБДД сказал, что штрафов не будет?

Начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников заявил, что каждый автомобилист должен позаботиться о своей безопасности и подготовить машину к зиме. Он также отметил, что в некоторых регионах зимней скользкости на дорогах вообще нет, поэтому там контролировать этот вопрос ГИБДД вообще не целесообразно. Поэтому сотрудники ведомства за летние шины зимой штрафовать не будут, пишет РБК.

О том, что за нарушение статьи 12.5 КоАП предусмотрен не только штраф, но и предупреждение, ранее уточнял "Ленте.ру" старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан. При этом он отметил, что в случае даже мелкого ДТП будет учитываться, какая резина была установлена на автомобиле.

Политолог Алексей Макаркин предположил, что МВД могло сделать временные послабления в преддверии президентских выборов, чтобы не вызывать раздражения у населения, пишет "Коммерсант".

В итоге штрафы за летнюю резину будут или нет?

Как говорится, поживем – увидим. Но в перечне неисправностей запрет на езду на летних шинах с декабря по февраль включительно есть, следовательно, и штраф инспектор ГИБДД вправе выписать. И они будут полностью правы, убежден президент Московской коллегии защиты автовладельцев Виктор Травин.

"Конечно, найдутся гаишники, которые будут резину проверять и пятисотрублевые штрафы нарушителям выписывать, несмотря на заявление руководства. Потому что это предусмотрено кодексом, и любая прокуратура или суд встанут на их сторону", – цитирует Травина "Коммерсант".