Инфляция не снижается. Эксперт пояснил, почему Центробанк повысил ключевую ставку

Комментарий дал управляющий Отделением Барнаул Банка России

31 октября 2024, 19:00, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

25 октября Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 21%. О том, почему регулятор принял такое решение и для чего потребовался рост "ключа", amic.ru рассказал управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов.

– Почему Банк России решил повысить ключевую ставку до 21% годовых?

– Есть несколько основных причин для такого решения.

Во-первых, инфляция остается довольно высокой, складывается выше прогнозов. Например, у нас в Алтайском крае она хоть и замедлилась, но незначительно. В сентябре инфляция составила 8,7%, а в августе она была почти 9%.

Во-вторых, в последнее время так называемые инфляционные ожидания людей и предпринимателей выросли. В таком случае люди чаще покупают впрок, поскольку ждут роста цен. Так разгоняется спрос, что подстегивает инфляцию. Аналогично действуют и предприятия. Если производитель автомобилей уверен, что комплектующие будут дорожать, он заранее поднимет цену на товар, чтобы покрыть будущие расходы на их закупку. Получается замкнутый круг: все ждут высокой инфляции – и она растет именно потому, что все этого ждут.

В-третьих, сегодня в экономике мы по-прежнему наблюдаем картину, когда производство не успевает за спросом. На рынке труда сохраняется напряженность. Мы регулярно опрашиваем предприятия, и они говорят о нехватке кадров. Даже при том, что компании предлагают более высокие зарплаты, сложно найти людей. Безработица сейчас вблизи исторического минимума.

Банк России принял во внимание, что в ближайшие месяцы на ценах скажется увеличение в октябре этого года утилизационного сбора на автомобили. Также сыграет роль планируемое в следующем году повышение тарифов на железнодорожные перевозки грузов и индексация ЖКУ.

– Напомните, что такое ключевая ставка?

– Ключевая ставка представляет собой минимальный процент, под который Центробанк дает кредиты коммерческим банкам. И при этом ключевая ставка означает и максимальный процент, под который ЦБ принимает деньги у банков на депозиты.

Утверждает этот показатель совет директоров Банка России.

– Как ключевая ставка влияет на инфляцию?

– Ключевая ставка влияет на спрос в экономике, а через него – на инфляцию. Механизм действует так: от ключевой ставки зависят ставки кредитов, которые банки выдают друг другу. Если она растет, то деньги для банков обходятся дороже. А они уже повышают свои ставки по кредитам и вкладам для граждан и предпринимателей. В таких условиях люди берут меньше кредитов, больше сберегают, чаще откладывают спонтанные или крупные покупки. А продавцам сложно повышать цены, и инфляция замедляется.

Соответственно, обратная ситуация наблюдается при снижении ключевой ставки. В любом случае, все решения по ключевой ставке направлены на то, чтобы вернуть инфляцию к 4%. Как только инфляция снизится, то и проценты по кредитам снизятся, ведь банки в свои ставки закладывают инфляцию.

– Каков прогноз у Банка России по инфляции?

– По нашему текущему прогнозу, инфляция снизится до 4% в 2026 году, а в 2025 году будет в диапазоне 4,5-5%.