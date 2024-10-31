Инфляция не снижается. Эксперт пояснил, почему Центробанк повысил ключевую ставку
Комментарий дал управляющий Отделением Барнаул Банка России
31 октября 2024, 19:00, ИА Амител
25 октября Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 21%. О том, почему регулятор принял такое решение и для чего потребовался рост "ключа", amic.ru рассказал управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов.
– Почему Банк России решил повысить ключевую ставку до 21% годовых?
– Есть несколько основных причин для такого решения.
Во-первых, инфляция остается довольно высокой, складывается выше прогнозов. Например, у нас в Алтайском крае она хоть и замедлилась, но незначительно. В сентябре инфляция составила 8,7%, а в августе она была почти 9%.
Во-вторых, в последнее время так называемые инфляционные ожидания людей и предпринимателей выросли. В таком случае люди чаще покупают впрок, поскольку ждут роста цен. Так разгоняется спрос, что подстегивает инфляцию. Аналогично действуют и предприятия. Если производитель автомобилей уверен, что комплектующие будут дорожать, он заранее поднимет цену на товар, чтобы покрыть будущие расходы на их закупку. Получается замкнутый круг: все ждут высокой инфляции – и она растет именно потому, что все этого ждут.
В-третьих, сегодня в экономике мы по-прежнему наблюдаем картину, когда производство не успевает за спросом. На рынке труда сохраняется напряженность. Мы регулярно опрашиваем предприятия, и они говорят о нехватке кадров. Даже при том, что компании предлагают более высокие зарплаты, сложно найти людей. Безработица сейчас вблизи исторического минимума.
Банк России принял во внимание, что в ближайшие месяцы на ценах скажется увеличение в октябре этого года утилизационного сбора на автомобили. Также сыграет роль планируемое в следующем году повышение тарифов на железнодорожные перевозки грузов и индексация ЖКУ.
– Напомните, что такое ключевая ставка?
– Ключевая ставка представляет собой минимальный процент, под который Центробанк дает кредиты коммерческим банкам. И при этом ключевая ставка означает и максимальный процент, под который ЦБ принимает деньги у банков на депозиты.
Утверждает этот показатель совет директоров Банка России.
– Как ключевая ставка влияет на инфляцию?
– Ключевая ставка влияет на спрос в экономике, а через него – на инфляцию. Механизм действует так: от ключевой ставки зависят ставки кредитов, которые банки выдают друг другу. Если она растет, то деньги для банков обходятся дороже. А они уже повышают свои ставки по кредитам и вкладам для граждан и предпринимателей. В таких условиях люди берут меньше кредитов, больше сберегают, чаще откладывают спонтанные или крупные покупки. А продавцам сложно повышать цены, и инфляция замедляется.
Соответственно, обратная ситуация наблюдается при снижении ключевой ставки. В любом случае, все решения по ключевой ставке направлены на то, чтобы вернуть инфляцию к 4%. Как только инфляция снизится, то и проценты по кредитам снизятся, ведь банки в свои ставки закладывают инфляцию.
– Каков прогноз у Банка России по инфляции?
– По нашему текущему прогнозу, инфляция снизится до 4% в 2026 году, а в 2025 году будет в диапазоне 4,5-5%.
19:46:00 31-10-2024
нолик забыли дописать в последнем абзаце
21:20:14 31-10-2024
Т.е. банки, принимая вклады под проценты ниже ключевой ставки, обеспечивают себе навар, абсолютно ничем не рискуя, поскольку ЦБ гарантирует им приём денег, взятых у вкладчиков, под проценты ключевой? Нехило наживается маржа, сделанная приложением к ней нулевого "труда"!
Почему бы тогда ЦБ не избавить страну от этих посредников между ним и гражданами и самому не принимать вклады последних под те же проценты рефинансирования, под которые они принимаются от банкиров? Зачем Отечеству дармоеды, паразитирующие на разнице между более высокой ключевой ставкой и отстающими от неё банковскими процентами?
21:29:17 31-10-2024
Во-вторых, в последнее время так называемые инфляционные ожидания людей и предпринимателей выросли.
Конечно, если ключевая ставка 21% - инфляционные ожидания людей будут расти очень резко. В Швейцарии был эксперимент с анти -деньгами с временным действием . Номинал купюр постоянно уменьшался со временем. 100 франков в начале месяца превращались в 96 франков в конце месяца. И люди старались быстрее избавится от денег и что-то купить.
Нечто подобное происходит и сейчас. Это безумная погоня за инфляцией.
В начале 2000-х инфляция была около 10% а ставка больше всего на 2%. Но темпы развития -были в разы больше , чем сейчас. И главное с 2004 года - резко росло благосостояние людей. Зарплаты в 1,5-2 раза росли быстрее инфляции. Со средней 4-5 тыс в 2004 году выросла до 20 000 руб в 2013 году .Т.е. за 10 лет выросли в 4-5 раз, а цены за это время в 1,5-2 раза. А цены на квартиры в 2007-2008 годах практически застыли до 2014 года.