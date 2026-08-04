Будущее SMM и новые тренды обсудят на креативном форуме в Барнауле

Александра Жаркова расскажет о трендах и насмотренности, а Алексей Ткачук — об антикризисном SMM в 2027 году

04 августа 2026, 07:15, ИА Амител

Форум "Мой креатив. Мой бизнес" / Фото: Татьяна Алдабаева

Форум для креативных предпринимателей "Мой креатив. Мой бизнес" пройдет в Барнауле с 11 по 13 августа. Его главными спикерами в 2026 году станут сооснователь SETTERS Александра Жаркова и автор профессионального блога DNative Алексей Ткачук. Событие организуют в краевой столице уже в четвертый раз. Программа объединит лекции, разборы бизнес-кейсов, нетворкинг и обсуждение новых инструментов продвижения.

Как предпринимателю работать с трендами

Александра Жаркова — предприниматель и сооснователь коммуникационного агентства SETTERS, образовательной платформы SETTERS Education, издания SETTERS Media и wellness-бренда re-feel. Команда SETTERS работала над фирменным стилем Выборга, продвижением петербургской "Пышечной 1958", а также проектами для Netflix, "Авито", Nike, L’Oreal, Demix и "Яндекса".

На форуме Жаркова выступит с лекцией "Как видеть тренды и применять их с пользой для себя, бизнеса и команды". Она объяснит, как предпринимателю развивать насмотренность, замечать культурные изменения и находить важную информацию в постоянном информационном шуме.

Отдельное внимание спикер уделит адаптации глобальных трендов. Участникам расскажут, как использовать новые идеи в работе, сохраняя при этом индивидуальность бренда и не копируя чужие решения.

Каким станет SMM в 2027 году

Вторым хедлайнером станет Алексей Ткачук — эксперт по продвижению бизнеса в социальных сетях с 13-летним опытом. Он ведет блог DNative, является сооснователем подкаст-хостинга mave и участвовал в запуске SETTERS Education. Ткачук обучил более тысячи специалистов на курсах WHYTE SMM и Rising SMM. Последние шесть лет он консультирует крупные компании и агентства, проводит аудиты и помогает выстраивать SMM-стратегии.

В Барнауле эксперт расскажет об антикризисном SMM в 2027 году. В программу его выступления войдет анализ состояния ключевых социальных сетей, трендов и антитрендов продвижения.

Участники также узнают, как выбирать эффективные инструменты, к каким изменениям готовить бизнес и какие бюджеты сегодня компании закладывают на работу в социальных сетях. Ткачук отдельно представит данные об уровне зарплат SMM-специалистов.

Где пройдет форум

Открытие форума и выступления главных спикеров состоятся 11 августа в концертном зале "Сибирь".

В следующие дни события примут еще три площадки: центр "Мой бизнес", исторический лофт "Дом Сухова" и пешеходная улица Мало-Тобольская. Гостей ждут практические разборы, интерактивные форматы, деловые знакомства и встречи с экспертами креативной индустрии.

Форум организует центр "Мой бизнес" при поддержке управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Мероприятие входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".

Посещение бесплатное, но участникам нужно заранее пройти регистрацию на официальном сайте форума. Там же опубликованы подробная программа, расписание площадок и полный список спикеров.