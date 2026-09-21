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Как прошли трехдневные выборы в Барнауле. Большой фоторепортаж

Голосование проходило с 18 по 20 сентября

21 сентября 2026, 07:00, ИА Амител

Выборы-2026 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле завершились выборы депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного собрания. Голосование длилось три дня — с 18 по 20 сентября. Жители краевой столицы могли отдать свои голоса на избирательных участках или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Участки работали ежедневно с 08:00 до 20:00.

После завершения голосования избирательные комиссии приступили к подсчету бюллетеней и подведению итогов.

На выборах в АКЗС после подсчета 98,7% протоколов УИК наибольшую долю голосов получает "Единая Россия" — 42,26%. 

На втором месте по результатам голосования находится КПРФ — за нее отдали 17,7% подсчитанных голосов. ЛДПР получает 11,92%, "Новые люди" — 10,56%, "Справедливая Россия" — 6,94%.

Еще две участвующие в выборах партии пока набирают менее 5%: у "Партии пенсионеров" — 4,38%, у "Коммунистов России" — 4,24%. 

На выборах в Госдуму после обработки 58,42% протоколов лидирует "Единая Россия" с 57,88% голосов. КПРФ занимает второе место — 13,81%, ЛДПР — 8,67%. "Новые люди" набирают 7,84%, "Справедливая Россия" — 5,10%.

Остальные участники показывают более скромные результаты: Партия пенсионеров — 2,21%, "Зеленые" — 1,09%, "Коммунисты России" — 0,90%, "Родина" — 0,72%, Партия прямой демократии — 0,32%.

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

"Единая Россия" может получить конституционное большинство в Госдуме

После обработки 50,03% протоколов участковых избирательных комиссий "Единая Россия" получала 57,87% голосов по партийным спискам
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Барнаул Политика акзс фоторепортажи выборы
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Комментарии 3

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интересно.

07:49:29 21-09-2026

из принципа долистал до последнего.
красная шапочка 3 раза.
мужик в кепке 3 раза.
полициант, через кадр.
и избирком также.
нас нет.

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Гость

09:20:35 21-09-2026

интересно. (07:49:29 21-09-2026) из принципа долистал до последнего.красная шапочка 3 раз... закусывать надо!

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Гость

13:05:11 21-09-2026

Сфоткай меня типа я что-то выбираю

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