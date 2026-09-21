Как прошли трехдневные выборы в Барнауле. Большой фоторепортаж
Голосование проходило с 18 по 20 сентября
21 сентября 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле завершились выборы депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного собрания. Голосование длилось три дня — с 18 по 20 сентября. Жители краевой столицы могли отдать свои голоса на избирательных участках или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Участки работали ежедневно с 08:00 до 20:00.
После завершения голосования избирательные комиссии приступили к подсчету бюллетеней и подведению итогов.
На выборах в АКЗС после подсчета 98,7% протоколов УИК наибольшую долю голосов получает "Единая Россия" — 42,26%.
На втором месте по результатам голосования находится КПРФ — за нее отдали 17,7% подсчитанных голосов. ЛДПР получает 11,92%, "Новые люди" — 10,56%, "Справедливая Россия" — 6,94%.
Еще две участвующие в выборах партии пока набирают менее 5%: у "Партии пенсионеров" — 4,38%, у "Коммунистов России" — 4,24%.
На выборах в Госдуму после обработки 58,42% протоколов лидирует "Единая Россия" с 57,88% голосов. КПРФ занимает второе место — 13,81%, ЛДПР — 8,67%. "Новые люди" набирают 7,84%, "Справедливая Россия" — 5,10%.
Остальные участники показывают более скромные результаты: Партия пенсионеров — 2,21%, "Зеленые" — 1,09%, "Коммунисты России" — 0,90%, "Родина" — 0,72%, Партия прямой демократии — 0,32%.
07:49:29 21-09-2026
из принципа долистал до последнего.
красная шапочка 3 раза.
мужик в кепке 3 раза.
полициант, через кадр.
и избирком также.
нас нет.
09:20:35 21-09-2026
интересно. (07:49:29 21-09-2026) из принципа долистал до последнего.красная шапочка 3 раз... закусывать надо!
13:05:11 21-09-2026
Сфоткай меня типа я что-то выбираю