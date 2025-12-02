Будут ли россиянам, которые пользуются VPN, отключать интернет?
По Сети прокатилась волна сообщений о возможных ограничениях
02 декабря 2025, 18:35, ИА Амител
Россияне активно обсуждают возможную блокировку домашнего интернета у тех, кто пользуется VPN-сервисами. Такие сообщения опубликовал ряд Telegram-каналов. Пока пользователи и эксперты сомневаются в правдивости этой информации. К тому же официальных заявлений по этому поводу не делали ни в одном ведомстве.
Правда ли, что за использование VPN россиянам будут отключать интернет?
«Соединения, подозреваемые в использовании VPN, могут искусственно замедляться, но у провайдера должны быть веские основания для полной блокировки. Например, неуплата или решение суда. Применение VPN не нарушение закона для обычного пользователя. Однако с 1 сентября 2025 года его использование при преступлении считается отягчающим обстоятельством», – цитирует эксперта RT.
А вообще можно ли пользоваться VPN в России?
- для физических лиц – от 50 до 80 тысяч рублей;
- должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей;
- юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
В России блокируют некоторые VPN-сервисы. Почему?
Роскомнадзор ограничивает доступы к VPN-сервисам, чтобы сделать Рунет безопаснее. Так, за 2025 год в России заблокировали почти 260 таких приложений.
«В РФ в 2025 году блокируется 258 VPN-сервисов, что на 31% больше, чем годом ранее. Мы непрерывно ведем работу по противодействию угрозам при помощи АСБИ совместно с ФСБ России и с экспертами отраслевого сообщества», – цитирует "Интерфакс" Владислава Смирнова, руководителя лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ).
Согласно российскому законодательству, VPN-сервисы должны ограничивать пользователям доступ к запрещенным ресурсам. Если они этого не делали, Роскомнадзор вносит сами сервисы в реестр запрещенной информации. В 2023 году Минцифры уточняло, что приложения блокируют по решению экспертной комиссии, если она признает их угрозой.
