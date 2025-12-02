НОВОСТИОбщество

Будут ли россиянам, которые пользуются VPN, отключать интернет?

По Сети прокатилась волна сообщений о возможных ограничениях

02 декабря 2025, 18:35, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Россияне активно обсуждают возможную блокировку домашнего интернета у тех, кто пользуется VPN-сервисами. Такие сообщения опубликовал ряд Telegram-каналов. Пока пользователи и эксперты сомневаются в правдивости этой информации. К тому же официальных заявлений по этому поводу не делали ни в одном ведомстве. 

О том, действительно ли использование VPN-сервисов грозит отключением интернета, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что за использование VPN россиянам будут отключать интернет?

Массового отключения домашнего интернета у тех, кто пользуется VPN, не будет. Провайдер не может лишить абонента доступа к сети за применение этих сервисов. Об этом сообщил директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Он заявил, что опубликованная в Telegram-каналах информация не достоверна.
«Соединения, подозреваемые в использовании VPN, могут искусственно замедляться, но у провайдера должны быть веские основания для полной блокировки. Например, неуплата или решение суда. Применение VPN не нарушение закона для обычного пользователя. Однако с 1 сентября 2025 года его использование при преступлении считается отягчающим обстоятельством», – цитирует эксперта RT.
Аналогичное мнение выразил специалист по кибербезопасности, гендиректор ООО "АСИЕ-групп" Сергей Рысин. В беседе с 360.ru он не только опроверг слухи о блокировке, но и подчеркнул, что это не так просто. Для этого провайдерам пришлось бы разбираться, почему каждый конкретный человек включает VPN.
2

А вообще можно ли пользоваться VPN в России?

Да. В использовании VPN для личных целей нет ничего противозаконного. Но если искать с его помощью запрещенные материалы, это будет отягчающим обстоятельством. Напомним, что с 1 сентября 2025 года в России действует соответствующий закон. Он запрещает пользователям умышленно находить в Сети информацию, внесенную в перечень экстремистской. За нарушение наказывают штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. 
Кроме того, с 1 сентября 2025-го в России штрафуют за рекламу VPN-сервисов:
  • для физических лиц – от 50 до 80 тысяч рублей;
  • должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей;
  • юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
3

В России блокируют некоторые VPN-сервисы. Почему?

Роскомнадзор ограничивает доступы к VPN-сервисам, чтобы сделать Рунет безопаснее. Так, за 2025 год в России заблокировали почти 260 таких приложений.

«В РФ в 2025 году блокируется 258 VPN-сервисов, что на 31% больше, чем годом ранее. Мы непрерывно ведем работу по противодействию угрозам при помощи АСБИ совместно с ФСБ России и с экспертами отраслевого сообщества», – цитирует "Интерфакс" Владислава Смирнова, руководителя лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ).

Согласно российскому законодательству, VPN-сервисы должны ограничивать пользователям доступ к запрещенным ресурсам. Если они этого не делали, Роскомнадзор вносит сами сервисы в реестр запрещенной информации. В 2023 году Минцифры уточняло, что приложения блокируют по решению экспертной комиссии, если она признает их угрозой.

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Совфеде объяснили, в каких случаях за использование VPN могут оштрафовать

Штрафы за поиск запрещенного контента могут достигать от 3 до 5 тысяч рублей
Россия новые технологии

Комментарии 11

Гость

18:43:26 02-12-2025

ваще ниче не будет...ни интернета ни впн ...ничего...как в СевКорее

Гость

19:39:56 02-12-2025

Гость (18:43:26 02-12-2025) ваще ниче не будет...ни интернета ни впн ...ничего...как в С... зато все одинаковые. и вождя любят

Шинник

18:44:57 02-12-2025

- ... это звоночки.
- Какие ещё звоночки ?
- Тревожные

Гость

14:42:52 03-12-2025

Шинник (18:44:57 02-12-2025) - ... это звоночки.- Какие ещё звоночки ?- Тревожные...
Звоночки? Это уже давно сирена

Гость

18:55:56 02-12-2025

У него всё так плохо ?

Гость

19:34:32 02-12-2025

Долой инквизицию XXI века, наделившую себя "правом" лишать граждан доступа к информации по собственному выбору!

Гость

20:12:39 02-12-2025

Есть в таких сервисах одна нехорошая фишка. Они используют общедоступные в мире IP-адреса. Так что можно влезть, не зная того, и потом доказывать, что это были не вы. Хорошо, если это будет просто на каком-то общедоступном сайте.

Гость

20:56:27 02-12-2025

Большие мохнатые уши становятся все реальнее.

Гость

08:31:38 03-12-2025

Гость (20:56:27 02-12-2025) Большие мохнатые уши становятся все реальнее.... Уши машут ослом....

Гость

23:07:51 02-12-2025

Вот вообще не понятно для чего все это делается, политикой реально интересуется процентов 10 остальные смотрят новости.

гость

11:01:33 04-12-2025

при этом "блокираторы" и комментаторы забыли что vpn - это средство создания виртуальной частной сети, используемое бизнесом для объединения разнесенных филиалов и рабочих мест

