02 декабря 2025, 18:35, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Россияне активно обсуждают возможную блокировку домашнего интернета у тех, кто пользуется VPN-сервисами. Такие сообщения опубликовал ряд Telegram-каналов. Пока пользователи и эксперты сомневаются в правдивости этой информации. К тому же официальных заявлений по этому поводу не делали ни в одном ведомстве.

О том, действительно ли использование VPN-сервисов грозит отключением интернета, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что за использование VPN россиянам будут отключать интернет? Массового отключения домашнего интернета у тех, кто пользуется VPN, не будет. Провайдер не может лишить абонента доступа к сети за применение этих сервисов. Об этом сообщил директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Он заявил, что опубликованная в Telegram-каналах информация не достоверна. «Соединения, подозреваемые в использовании VPN, могут искусственно замедляться, но у провайдера должны быть веские основания для полной блокировки. Например, неуплата или решение суда. Применение VPN не нарушение закона для обычного пользователя. Однако с 1 сентября 2025 года его использование при преступлении считается отягчающим обстоятельством», – цитирует эксперта RT Аналогичное мнение выразил специалист по кибербезопасности, гендиректор ООО "АСИЕ-групп" Сергей Рысин. В беседе с 360.ru он не только опроверг слухи о блокировке, но и подчеркнул, что это не так просто. Для этого провайдерам пришлось бы разбираться, почему каждый конкретный человек включает VPN.

2 А вообще можно ли пользоваться VPN в России? Да. В использовании VPN для личных целей нет ничего противозаконного. Но если искать с его помощью запрещенные материалы, это будет отягчающим обстоятельством. Напомним, что с 1 сентября 2025 года в России действует соответствующий закон . Он запрещает пользователям умышленно находить в Сети информацию, внесенную в перечень экстремистской. За нарушение наказывают штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, с 1 сентября 2025-го в России штрафуют за рекламу VPN-сервисов: для физических лиц – от 50 до 80 тысяч рублей;

должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей;

юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.