22 июля Госдума приняла закон о введении штрафов за поиск экстремистской информации в интернете, а также за рекламу VPN, передачу абонентского номера и за передачу паролей

22 июля 2025, 19:17, ИА Амител

Контроль в интернете / Фото: сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Государственная Дума 22 июля 2025 года в третьем чтении приняла закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете. Теперь граждан будут штрафовать на три-пять тысяч рублей за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, которые включены в федеральный перечень, и за получение к ним доступа, в том числе через VPN-сервисы. Также введено несколько других ограничений – например, о запрете рекламы VPN-сервисов и за передачу абонентского номера другому лицу. Подробнее – в материале amic.ru.

Что это за закон?

Госдума приняла поправки к статье 13.53 КоАП РФ "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен".

А именно штрафовать будут граждан, если они умышленно ищут в интернете экстремистские материалы из опубликованного федерального перечня и получили к ним доступ, используя в том числе "программно-аппаратные средства доступа к информационным ресурсам" и информационно-телекоммуникационным сетям, которые заблокированы. Таким образом, речь идет о поиске экстремистской информации с использованием VPN-сервисов. Штраф за это составит от трех до пяти тысяч рублей.

За рекламу VPN также будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц – на сумму от 80 до 150 тысяч рублей, а юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

Кроме того, в России теперь будут наказывать за незаконную передачу абонентского номера телефонной связи другому лицу. За это гражданин может получить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. При этом в законе сказано, что наказания не будет, если произошла кратковременная передача номера от одного лица другому для получения услуг связи в личных целях.

Кроме того, Госдума ввела и штраф за нарушение статьи 13.292 КоАП РФ ("Передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети Интернет). То есть за передачу паролей гражданам будет грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 100 до 200 тысяч рублей. При этом состава преступления в действиях не будет, если передача осуществлена для правомерного использования и с согласия пользователя. Эту меру ввели для борьбы с кибермошенничеством.

За поиск какой информации можно получить штраф?

Человека оштрафуют, только если он искал в интернете экстремистские материалы, включенные в официально опубликованный федеральный список (он есть на сайте Минюста РФ) либо же указанные в пункте 3 статьи 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Посмотреть его можно здесь. В списке есть литературные произведения, сайты, музыка и видео, публикации, рисунки, выступления и труды лидеров нацистской Германии и так далее. Всего в этом перечне около 5,5 тысячи позиций.

Контроль в интернете / Фото: сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Будут ли штрафовать за случайное открытие запрещенного материала?

Нет. В случае если вы случайно открыли экстремистский материал или хотели пожаловаться на экстремистский контент, вас не оштрафуют.

"Рядовых пользователей не будут наказывать за просмотр экстремистских материалов в интернете без умысла, доступ к соцсетям также наказываться не будет", – отметил на третьем чтении законопроекта в Госдумы министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

А за просмотр заблокированных Facebook и Instagram оштрафуют?

Нет, за просмотр заблокированных соцсетей Facebook и Instagram (компания – владелец соцсетей Meta включена в список экстремистских организаций) никого штрафовать не будут. Штрафовать будут не за использование запрещенных соцсетей, а за целенаправленный поиск конкретных экстремистских материалов.

Как проголосовали депутаты?

За закон проголосовало 306 человек, против – 67 депутатов, 22 человека воздержались. А именно против выступили партия "Новые люди" и КПРФ, не стали голосовать представители партии "Справедливая Россия – За правду". Остальные закон поддержали.

Итоги голосования за закон о штрафах за поиск запрещенной информации/ Скриншот из трансляции на сайте Госдумы

Например, депутат от "Новых людей" и замруководителя фракции Владислав Даванков раскритиковал инициативу и отметил, что пользователь должен выучить наизусть название всех 5,5 тысячи экстремистских материалов, чтобы не попасть под действие закона.

"Я уже не говорю, что забыли про журналистов, забыли про адвокатов, забыли про историков, забыли про очень много профессий, айтишников, которые пользуются VPN", – подчеркнул он.

Также Даванков напомнил, что мошенники могут направлять ссылки на поиск экстремистских материалов, и из-за этого человек может понести ответственность. Поэтому Даванков призвал рассмотреть законопроект "спокойно и вдумчиво".

Закон уже вступил в силу?

Нет. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Закон еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент РФ, затем его должны обнародовать.