Будут ли супружеским парам младше 35 лет выплачивать по 10 тысяч рублей?
Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от ЛДПР
31 августа 2023, 16:13, ИА Амител
Фото: amic.ru
Законопроект о материальной поддержке для молодых семейных пар внесли в Госдуму летом 2023 года. Депутат от ЛДПР Сергей Леонов предложил выплачивать молодоженам по 10 тысяч рублей. Уже стало известно, как отреагировали на документ в правительстве страны.
Рассказываем, будут ли платить молодым супругам по 10 тысяч рублей и если да, то кому именно.
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Правда ли, что в России предлагают выплачивать 10 тысяч рублей за свадьбу?
Такой законопроект действительно был. Автор идеи - депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов. Он внес в парламент документ, которые предлагает ввести матподдержку для молодых россиян, которые решились вступить в брак.
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Для кого именно предлагают ввести выплаты по 10 тысяч рублей?
Согласно тексту законопроекта, по 10 тысяч рублей предлагается платить тем россиянам, которые впервые вступают в брак в возрасте до 35 лет.
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Будут ли молодоженам до 35 лет платить по 10 тысяч рублей?
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Почему в Госдуме раскритиковали этот законопроект?
В ответе также говорится, что введение меры поддержки потребовало бы дополнительных затрат из бюджета. А источники финансирования в законопроекте не определены.
Также в кабмине отметили, что в России уже существует немало различных мер поддержки, которые стимулируют россиян создавать семьи.
16:42:41 31-08-2023
Ничего не лопнет?
16:52:01 31-08-2023
ой славабогу, а то мне 36 в этом году стукнуло. было бы очень обидно...и вообще в честь чего именно 35 было в идее? под кого закон пытались продвинуть? Что за дискриминация
17:04:21 31-08-2023
А почему бы не платить за количество лет в браке? Что за идиотские предложения по возрасту?
18:16:19 31-08-2023
Бред. Популизм.