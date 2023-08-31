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Будут ли супружеским парам младше 35 лет выплачивать по 10 тысяч рублей?

Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от ЛДПР

31 августа 2023, 16:13, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Законопроект о материальной поддержке для молодых семейных пар внесли в Госдуму летом 2023 года. Депутат от ЛДПР Сергей Леонов предложил выплачивать молодоженам по 10 тысяч рублей. Уже стало известно, как отреагировали на документ в правительстве страны.

Рассказываем, будут ли платить молодым супругам по 10 тысяч рублей и если да, то кому именно.

1

Правда ли, что в России предлагают выплачивать 10 тысяч рублей за свадьбу?

Такой законопроект действительно был. Автор идеи - депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов. Он внес в парламент документ, которые предлагает ввести матподдержку для молодых россиян, которые решились вступить в брак.
2

Для кого именно предлагают ввести выплаты по 10 тысяч рублей?

Согласно тексту законопроекта, по 10 тысяч рублей предлагается платить тем россиянам, которые впервые вступают в брак в возрасте до 35 лет.
3

Будут ли молодоженам до 35 лет платить по 10 тысяч рублей?

Нет. Кабмин не поддержал эту инициативу, сообщил 31 августа ТАСС.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - цитирует издание отзыв правительства РФ на законопроект.
4

Почему в Госдуме раскритиковали этот законопроект?

В ответе также говорится, что введение меры поддержки потребовало бы дополнительных затрат из бюджета. А источники финансирования в законопроекте не определены.
Также в кабмине отметили, что в России уже существует немало различных мер поддержки, которые стимулируют россиян создавать семьи.
Фото: pixabay.com

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НОВОСТИОбщество
Законопроекты выплаты

Комментарии 4

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Гость

16:42:41 31-08-2023

Ничего не лопнет?

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Гость

16:52:01 31-08-2023

ой славабогу, а то мне 36 в этом году стукнуло. было бы очень обидно...и вообще в честь чего именно 35 было в идее? под кого закон пытались продвинуть? Что за дискриминация

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Гость

17:04:21 31-08-2023

А почему бы не платить за количество лет в браке? Что за идиотские предложения по возрасту?

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Гость

18:16:19 31-08-2023

Бред. Популизм.

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