Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от ЛДПР

31 августа 2023, 16:13, ИА Амител

Фото: amic.ru

Законопроект о материальной поддержке для молодых семейных пар внесли в Госдуму летом 2023 года. Депутат от ЛДПР Сергей Леонов предложил выплачивать молодоженам по 10 тысяч рублей. Уже стало известно, как отреагировали на документ в правительстве страны.

Рассказываем, будут ли платить молодым супругам по 10 тысяч рублей и если да, то кому именно.

1 Правда ли, что в России предлагают выплачивать 10 тысяч рублей за свадьбу? Такой законопроект действительно был. Автор идеи - депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов. Он внес в парламент документ, которые предлагает ввести матподдержку для молодых россиян, которые решились вступить в брак.

2 Для кого именно предлагают ввести выплаты по 10 тысяч рублей? Согласно тексту законопроекта, по 10 тысяч рублей предлагается платить тем россиянам, которые впервые вступают в брак в возрасте до 35 лет.

3 Будут ли молодоженам до 35 лет платить по 10 тысяч рублей?

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - цитирует издание отзыв правительства РФ на законопроект. Нет. Кабмин не поддержал эту инициативу, сообщил 31 августа ТАСС