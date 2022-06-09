Интерактивы и экскурсии о Демидове. Как развивается городской туризм в Барнауле?

В краевой столице активно развивается городской туризм. Многие барнаульцы, например, походу в кино предпочитают ночные экскурсии. Некоторые «путешествия» проходят в старой части города, они посвящены легендам Барнаула, в том числе жутким и мистическим. Например, есть экскурсии об отце-основателе города Акинфии Демидове и секретах Нагорного кладбища. Организаторы подобных туров склонны относить свой род занятий не к туризму, а к сфере развлечений. Радиостанция «Business FM Барнаул» заинтересовалась, может ли такой вид деятельности стать полноценным бизнесом или это всё-таки хобби?

Руководитель и основатель агентства «Миллион километров» Антон Кокорин рассказал, что за последний год организация экскурсий превратилась для него из хобби в полноценную работу. Только за май он провёл туры по городу для 1250 человек: почти все из них — это жители Барнаула. Такой вид бизнеса, по словам Антона Кокорина, потребовал от него минимальных вложений, но были и сложности. Например, оказалось, что для организации зимних экскурсий в краевой столице недостаточно интересных мест.

«Зимой ты не сделаешь большой длинный маршрут на улице, полтора часа люди на улице не простоят. Большая часть помещений находится под госучреждениями, в подвалы данных мест невозможно попасть. Либо это, например, может быть городской музей. А нам какой смысл делать в музей ещё одну экскурсию, если туда каждый житель может попасть без проблем. Пришлось найти места, где мы могли бы делать полноценные, хорошие, качественные продукты. С церквями с разными договорились, экологическим центром и так далее», — рассказал Антон Кокорин.

Директор турагентства «Мой мир» Ольга Канайкина уже более 12 лет организует городские экскурсии. Она в своей работе делает акцент на музеях и водит в них в основном школьников. Наиболее популярны среди юных барнаульцев интерактивные экскурсии, где проводят мастер-классы с участниками.

«Очень популярен у нас музей шоколадного мастерства. Потому что там и интерактив идёт: дети каждый раскрашивает какое-то шоколадное изделие и ещё много интересных фактов, дегустация. Это один из самых популярных музеев. Пользуется спросом у нас кинологический центр. Тоже очень много школьников у нас туда едут, потому что там общение с собаками, тоже интерактивы, очень много полезной информации, как себя вести, если там стая собак рядом с тобой. Большим спросом пользуется киностудия „Карандаши“. Там тоже, конечно, каждый ребёнок подходит к станку. Создают мультфильмы на профессиональном мультстанке, титры каждый ребёнок делает. Ипподром очень популярен, зоопарк», — рассказала Ольга Канайкина.

За 12 лет работы экскурсии для Ольги Канайникой стали полноценным бизнесом, который и доход приносит, и удовольствие. По её словам, основные трудности были в начале пути:

«Когда я начинала бизнес, я ещё работала в школе, конечно, мне не хватало знаний. У меня был большой опыт работы с людьми, мне не хватало именно административных и экономических знаний. Я пошла учиться, работая в школе, закончила губернаторскую программу. Конечно, каждый маршрут мы изучали, мы понимали, как лучше организовать. Сейчас каждая экскурсия нас учит чему-то. Здесь нет такого, что ты отработал, всё, идёшь домой и отдыхаешь. Ты знаешь, что у тебя там туристы, у тебя в Казани туристы, где-то дети едут в Белокуриху. То есть постоянно идёт процесс работы».

Оба собеседника сошлись во мнении, что для того чтобы хобби стало бизнесом, нужны не только желание развиваться в этом направлении и креативность, но и значительные вложения в собственное образование, а самое главное, в рекламу. Привлекать клиентов в сфере городского туризма значительно сложнее, чем в популярных направлениях отдыха.