Сделка подписана. В «Макдоналдсе» рассказали, как будут работать рестораны с новым собственником

Рестораны «Макдоналдс» в России начнут свою работу под новым брендом после одобрения контролирующих органов. Об этом «Business FM Барнаул» сообщил источник в ООО «ГиД». Представитель компании рассказал, что сделка с «Макдоналдсом» уже подписана. По договору новому собственнику переходят все активы американской сети в России.

Что будет с сотрудниками и меню?

Договор предусматривает сохранение всех рабочих мест без изменений условий труда в течение двух лет. Источник подчеркнул, что все сотрудники, включая работников офисов и предприятий, принадлежавших «Макдоналдсу», сохранят свои рабочие места.

«Конечно же, мы очень рассчитываем на то наследие, которое нам остаётся от бренда. Поскольку действительно больше 30 лет в компании учились работать по очень высоким стандартам. Разумеется, работники приобрели невероятный опыт на предприятиях „Макдоналдса“. Конечно, весь этот опыт будет использоваться, приниматься во внимание и при работе новой сети», — сказал источник «Business FM Барнаул».

Будет ли отличаться новое меню, сохранятся ли цены, продолжит ли функционировать формат «МакАвто» и что будет с российским приложением американской сети, пока неизвестно. Сейчас, по словам собеседника, новое руководство активно занимается этими вопросами.

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Интернет-СМИ также публикуют разные названия, которыми может быть заменено «Макдоналдс». Так, например, «Известия» со ссылкой на свой источник сообщили, что новое название ресторана будет Mc — с сохранением фирменной буквы «M». Однако источник в компании «ГиД» заявил «Business FM Барнаул», что всё это просто слухи.

Барнаульский «Макдоналдс» тоже изменится?

В Барнауле сейчас действуют три ресторана сети. По сути, для них никакой смены собственника не произошло — они уже работают по франшизе от ООО «ГиД». Так же как и бургерные в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях. Напомним, новокузнецкая компания «ГиД» владеет сибирскими «Макдоналдсами» с 2015 года.

Однако, скорее всего, некоторые изменения будут и у алтайских ресторанов — их должны привести под тот же формат, что и все другие бывшие рестораны «Макдоналдса». В компании рассчитывают, что у них получится сохранить работу с алтайскими поставщиками и после «ребрендинга».

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«Мы, конечно же, надеемся, что многие поставщики останутся с нами, поскольку мы понимаем качество, мы понимаем, как они работают. Наверняка будут и новые поставщики в том числе. Конкретно по Алтайскому краю не могу ничего сказать, поскольку в принципе, скорее всего, новая сеть тоже будет унифицирована, поэтому здесь, вероятнее всего, изменения, которые коснутся всех предприятий сети, коснутся и Алтайского края», — сказал собеседник.

Что будет с «Макдоналдсами», работающими по франшизе не с ООО «ГиД»?

Что касается ресторанов, открытых по франшизе другими компаниями (ООО «Развитие РОСТ» и ООО «Региональная сеть предприятий питания»), то, как отмечает наш собеседник, эти точки работали по лицензии и не принадлежали американской сети, соответственно, в собственность ООО «ГиД» они не перейдут. Владельцы этих заведений будут самостоятельно решать — ассоциировать ли себя с преобразованной сетью ресторанов.

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ООО «ГиД» по договору купли-продажи перешли именно корпоративные предприятия бургерной.

Всего «Макдоналдс» работал в 62 регионах России, но корпоративные предприятия были только в 45 из них. Как раз они теперь и перешли в собственность ООО «ГиД». Это около 600 предприятий, которые дополнили 25 ресторанов, уже принадлежавших «ГиДу» по франшизе. По неподтверждённым данным, под новым брендом российский «Макдоналдс» заработает в конце июня — начале июля.

А что вообще случилось?

8 марта 2022 года «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России на фоне спецоперации России на Украине. 16 мая объявил о своём уходе с российского рынка и желании продать бизнес. 19 мая стало известно, что российский бизнес McDonald's покупает известный сибирский бизнесмен Александр Говор, который до этого по франшизе владел 25 ресторанами в Сибири.